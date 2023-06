Vatikan bestätigt: Gänswein muss nach Deutschland zurück

Der langjährige Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt XVI., Georg Gänswein, hat seinen Top-Posten im Vatikan als Präfekt des Päpstlichen Hauses verloren. Wie der Heilige Stuhl am Donnerstag mitteilte, kehrt der bereits beurlaubte Erzbischof auf Anweisung von Papst Franziskus zunächst ohne wichtiges Amt in sein Heimatbistum Freiburg zurück.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe angeordnet, dass Gänswein ab dem 1. Juli vorerst in seiner Heimatdiözese verweilen soll. Bereits am 28. Februar 2023 habe er demnach sein Amt als Präfekt des Päpstlichen Hauses beendet. Zuletzt war Gänswein als Testamentsvollstrecker für den am Silvestermorgen verstorbenen Papst Benedikt XVI. tätig.