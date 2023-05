Muss die Ukraine in die Nato?

Der Weg der Ukraine in die Nato

Die Ukraine hat schon 2008 zeitgleich mit Georgien die grundsätzliche Nato-Beitrittsperspektive erhalten und sie bekommt seit 2021 schon im Rahmen des "Individual Partnership Action Plan" Unterstützung von der Nato. Im September 2022 hat Selenskyj den Nato-Beitritt beantragt.

Eine schnelle Aufnahme in die Nato steht jedoch noch lange nicht an, ordnet Markus Kaim, Nato-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik ein: "Die Nato befürchtet, in diesen Krieg hineingezogen zu werden und diese direkte Konfrontation der Nato mit russischen Streitkräften will man vermeiden."

Es gibt eine Vereinbarung von 1995: Wer in die Nato will, darf keine Territorialstreitigkeiten mit Nachbarstaaten haben. Darauf berufen sich jetzt wieder viele. Aktuell begrüßen die wenigsten Nato-Länder eine baldige Mitgliedschaft der Ukraine.

Und selbst wenn es keine Kriegshandlungen mehr in der Ukraine gibt, würde die Aufnahme in die Nato noch dauern. Die anderen Nato-Staaten müssen zustimmen und wie gerade bei der türkischen Blockade bei der Aufnahme Schwedens zu sehen ist: Das kann sich aus den verschiedensten Gründen hinziehen.

Ukraine in der Nato: Ein automatischer Bündnisfall?

Die Nato ist ein Defensivbündnis, also ein Staatenbündnis, das gemeinsam verteidigt. Eines der obersten Prinzipien: Wenn ein Nato-Mitgliedstaat angegriffen wird, sind alle Nato-Staaten involviert und leisten militärische Hilfe, so geregelt in Artikel 4 und 5 des Nato-Vertrags, die sogenannte Beistandsklausel. Zum ersten und bisher einzigen Mal hat George W. Bush diese in Anspruch genommen – nach den Anschlägen auf das World Trade Center in den USA am 11. September 2001.

Sollte nun die Ukraine Teil der Nato werden, die Nato-Grenze zu Russland also noch länger werden, steigt damit nicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft die Nato in einen Krieg mit Russland involviert wird? Für Thomas Jäger von der Universität Köln ist die Antwort klar: "Nein, die Nato wäre nicht automatisch mit im Krieg und zwar deshalb, weil es die russische Gewalt nicht gäbe, wenn die Nato die Abschreckung organisiert."

Das Argument: Wenn die Abschreckung funktioniert und auch schon für die Ukraine gegolten hätte, also die Ukraine schon früher Nato-Mitglied geworden wäre, "hätte sich Russland 20 Mal überlegt, diesen Krieg zu beginnen, und es hätte ihn nicht begonnen." Sarah Pagung, Russland- und Sicherheitsexpertin der Körber-Stiftung teilt diese Einschätzung: "Ich glaube nicht, dass Putin die Nato angreifen würde, auch mit Ukraine-Territorium."

Grafik: Grenzen der Nato zu Russland sollte die Ukraine beitreten