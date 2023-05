Erwachsene sollen zu Genusszwecken Cannabis kaufen und konsumieren dürfen. Das haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Für Markus Söder und seine CSU ein "Irrweg".

"Cannabis und Marihuana sind einfach Einstiegsdrogen." Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern, am 2. Mai bei "Markus Lanz" im ZDF

Seitdem die Legalisierungspläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) konkreter werden, kommen die Gegenargumente: Einstiegsdroge, löst Psychosen aus, Konsum steigt, Schwarzmarkt bleibt. Hat Söder recht? Das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) geht dieser Frage nach.

Ist Cannabis eine Einstiegsdroge?

Bernd Werse, Mitbegründer und Leiter des Centre for Drug Research der Goethe-Universität Frankfurt, schüttelt beim Einstiegsdrogen-Argument mit dem Kopf: "Schon in den 90er-Jahren gab es offizielle Verlautbarungen, auch Studien, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden, in der genau das widerlegt wurde." Der Satz: Wer Cannabis nimmt, nehme zum Beispiel später die harte Droge Heroin, stimme demnach nicht.

In der Tat kam zu diesem Ergebnis eine vom damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) in Auftrag gegebene Studie schon 1998. Und 2014 stellte Ingrid Fischbach (CDU) als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium auf eine Anfrage der Linkspartei fest: "Die Bundesregierung hält für Cannabis die These von der 'Einstiegsdroge' nicht für zutreffend."

Im Video: Cannabis-Verbot – Hat Bayern recht? Possoch klärt!