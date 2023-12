Söder verspricht Gender-Verbot, Hightech-Oscar und KI-Uni

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte im Freistaat in den nächsten Jahren den technischen Fortschritt massiv fördern. In seiner ersten Regierungserklärung der aktuellen Legislaturperiode kündigte der Ministerpräsident im Landtag an, in Nürnberg werde die erste rein auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Universität Deutschlands errichtet - die Franconian University of Artificial Intelligence (FUAI).

Ziel der bayerischen Raumfahrtstrategie sei unter anderem, Oberpfaffenhofen zum "Houston Deutschlands" zu entwickeln: Zusammen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA könne möglicherweise das europäische Mondkontrollzentrum im Freistaat angesiedelt werden. Zudem solle in Bayern ein Testzentrum für zukunftsweisende Raketenantriebe entstehen.

Ab 2024 werde ein Zukunftspreis des bayerischen Ministerpräsidenten ausgelobt - der "sogenannte Hightech-Oscar" für die schlauesten Köpfe und Start-ups im Land, sagte Söder. Im Verkehrsbereich will die Staatsregierung eine Magnetschwebebahn erproben - auf einer Teststrecke in Nürnberg.

"Werden Gendern in Schule und Verwaltung untersagen"

Besonders viel Applaus erhielt Söder für sein Versprechen, der Gendersprache im Freistaat einen Riegel vorzuschieben. Mit der schwarz-orangen Staatsregierung werde es nicht nur kein verpflichtendes Gendern geben, sagte der CSU-Politiker. Im Gegenteil: "Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen." Nähere Angaben machte er dazu zunächst nicht.

Reise nach Israel

Für nächste Woche kündigte Söder seine erste Reise der neuen Legislaturperiode an: Um ein klares Bekenntnis für Israel und jüdisches Leben zu setzen, werde er Israel besuchen. Bayern gebe ein Schutzversprechen ab: "Das Existenzrecht Israels ist bayerische Staatsräson. Wer jüdisches Leben angreift, greift uns alle an. Da gibt es null Pardon."

Der Ministerpräsident bekräftigte, dass die Koalition sich von radikalen Kräften abgrenzen wolle. Wer die Brandmauer zu rechtsradikalen Gruppen aufgebe, mache sie erst hoffähig. Weimar sei auch gescheitert, weil die Demokraten keine Kraft gehabt hätten, den Radikalen zu widerstehen. "Wer die Brandmauer einreißt, wird am Ende selbst daran verbrennen."

Söder rechnet mit Ampel ab

Söder nutzte seine 75-minütige Rede auch zu einem Rundumschlag gegen die Ampel: Bayern habe eine "Kraftkoalition" statt einer "komplett überforderten Ampel". Die Koalition aus CSU und Freien Wählern sei keine Liebesheirat, aber "viel mehr als eine Zweckehe". Sie beruhe auf gemeinsamen Zielen, Vorstellungen und einem "neu gefundenen Vertrauen". Die Grundidee der Ampel, "alles mit Verboten und Ideologie zu machen", lehne die Staatsregierung ab.

Für die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland sei die Politik der Bundesregierung verantwortlich. Wäre Bayern allein, gäbe es weniger Anlass zu Sorge, sagte Söder. Scharfe Kritik übte er an der Energiepolitik der Ampel ("ideologischer Selbstbetrug"), die "Erhöhung der Mehrwertsteuer" für die Gastronomie ("unsozial", "Gift für die Konjunktur"), den Kurs des Bundes bei der E-Mobilität ("Irrweg") und im Umgang mit der Landwirtschaft ("Fehler" und "Verbote") sowie das Heizgesetz ("unsäglich) und das Bürgergeld ("die falsche Konzeption").

AfD: "Ausschnitte aus AfD-Wahlprogramm"

Bei der anschließenden Debatte im Landtag gab es ein Novum: Erstmals durfte die AfD als stärkste Oppositionsfraktion direkt auf eine Regierungserklärung Söders antworten. Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sagte, sie habe in der Rede "einige Ausschnitte aus unserem AfD-Wahlprogramm gehört" - beispielsweise gegen "grünen Sozialismus", für ein Gender-Verbot oder die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber. "Ich möchte unseren Wählern gratulieren", sagte Ebner-Steiner: "AfD wirkt."

Im Anschluss ließ die AfD-Fraktionschefin kein gutes Haar an der Politik im Bund und in Bayern. Die Energiepolitik sei eine "Katastrophe" und schon mit der CSU als Teil der Bundesregierung fehlgeleitet gewesen. Deswegen "droht uns jetzt der Totalausfall", so die AfD-Politikerin. Auch dass sich die CSU nun für "modernste und sichere Kernenergie" einsetze, zeige die Wirkung der AfD.

Als weitere Katastrophe bezeichnete Ebner-Steiner die "Migrationskrise", die eigentlich eine "Invasionskrise" sei. "Menschen ohne ausreichende Berufsausbildung und nicht selten Sozialleistungsforderer" kämen nach Bayern, um sich "Bürgergeld abzuholen". Bei den meisten wisse man nicht, wovor sie überhaupt flüchteten, schließlich herrsche in ihren Herkunftsländern Frieden, "wie übrigens auch in einem Großteil der Ukraine", sagte Ebner-Steiner. Mit Sozialleistungen werde "ein Heer aus Habe- und Taugenichtsen" angelockt. Dem Ministerpräsidenten warf sie vor: "Ihre Politik ist der größte Schaden für Bayern seit Ende des zweiten Weltkriegs."