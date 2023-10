Sicherheitsbedenken: Weidel sagt Auftritt in Mödlareuth ab

Der Termin in Mödlareuth zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag sollte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfs in Bayern sein, mit Parteichefin Alice Weidel als Hauptrednerin. Aber kurzfristig sagte diese den Termin ab. "Aus Vorsichtsgründen" habe sie am Dienstag auf öffentliche Auftritte verzichtet, teilte ein Sprecher Weidels dem ARD-Hauptstadtstudio mit.

Weidel-Absage aus Sicherheitsgründen

Aus der AfD heißt es, am vorletzten Wochenende habe es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben: "Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich die Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten", schreibt der Weidel-Sprecher. Weidels Lebensgefährtin und die gemeinsamen Söhne wohnen in der Schweiz. Weidel selbst ist in Überlingen am Bodensee gemeldet.

Verschiedene Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern wollten auf Anfrage des BR eine Gefährdungslage weder dementieren noch bestätigen. Von der Einsatzzentrale der thüringischen Polizei, die für die Kundgebung in Mödlareuth zuständig war, hieß es, man habe von der Absage Weidels von der AfD und nicht von anderen Sicherheitsbehörden erfahren. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts sagte, zu Gefährdungsbeurteilungen und Einzelsachverhalten gebe die Behörde grundsätzlich keine Auskunft.

Besucher erfuhren erst kurz vorher von Absage

Die Besucher der AfD-Kundgebung erfuhren erst wenige Minuten vor dem geplanten Auftritt Weidels von der Absage der Bundespolitikerin. Die Veranstalter spielten stattdessen eine kurze Videobotschaft Weidels ab. Sie würde nichts lieber tun, als heute hier zu sein, sagte Weidel darin, "aber ich kann es leider nicht". Sie rief dazu auf, der bayerischen Staatsregierung bei der Landtagswahl einen "Denkzettel" zu verpassen.

Mehrere Veranstaltungen in Mödlareuth zum Tag der Deutschen Einheit

Parallel zur AfD-Veranstaltung fand auch eine Kundgebung von CDU und CSU zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth statt, SPD und Grüne waren mit Infoständen vor Ort. Außerdem gab es unter dem Motto "Mödlareuth – grenzenlos bunt" ein Fest der Demokratie. Unter Federführung der Projektstelle gegen Rechtsextremismus Bad Alexandersbad wollten die organisierenden Vereine, Verbände und Initiativen mit einem bunten Programm die Bedeutung des gesellschaftlichen Miteinanders unterstreichen.

Mödlareuth ist ein Dorf an der Grenze zu Thüringen. Bis zur Wiedervereinigung verlief mitten durch das Dorf die Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR.