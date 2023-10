Mödlareuth: Fest der Demokratie am Tag der Deutschen Einheit

Tausende Menschen haben am Tag der Deutschen Einheit das einst geteilte Dorf Mödlareuth im Landkreis Hof besucht. Das dort ansässige Deutsch-Deutsche Museum führte anlässlich des Nationalfeiertages der Wiedervereinigung ein Sonderprogramm durch.

Erinnerung an Einheit mit Fest der Demokratie in Mödlareuth

Unter dem Motto "Mödlareuth - grenzenlos bunt" fand zudem ein Fest der Demokratie statt. Unter Federführung der Projektstelle gegen Rechtsextremismus Bad Alexandersbad (Lkr. Wunsiedel) ging es den organisierenden Vereinen, Verbänden und Initiativen darum, mit einem bunten Programm die Bedeutung des gesellschaftlichen Miteinanders zu unterstreichen.

Zu den großen politischen Veranstaltungen der AfD und der CSU, die parallel in Mödlareuth stattgefunden haben, sehen die Veranstalter das Fest der Demokratie als bewussten Kontrastpunkt - als den Ort, an dem die Demokratie an sich in all ihren Facetten gefeiert wird.

Stasi-Akten: Archivvertreter bei Publikum sehr gefragt

Highlight des Museums-Sonderprogrammes war die Anwesenheit von Jakob Feige als Vertreter des Stasi-Unterlagen-Archivs Gera, bei dem sich Interessierte erklären lassen konnten, wie sie ihre eigene Stasi-Akte einsehen können. Der Andrang darauf machte dabei deutlich, dass dafür auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung durchaus noch Bedarf besteht: "Es ist noch Interesse da. Durch solche Tage wie den Tag der Deutschen Einheit tritt das auch gehäuft auf. Jetzt, wo langsam die Generation, die es miterlebt hat, dahinscheidet, kommt jetzt meine Generation zum Beispiel für die Ahnenforschung, um einen Antrag zu Verstorbenen zu stellen", so Feige.

Kunstaktion mit Zeitzeugenberichten soll Teilung erlebbar machen

Im Zuge einer durch das bayerische Kunstministerium geförderte Kunst-Aktion namens "Kunst auf der Grenze" präsentierten zudem fünf Künstlerinnen und Künstler von drei Kontinenten in Mödlareuth verschiedene Aktionen und Installationen zu den Themen Grenze, Trennung und Flucht. Sie hatten etwa gelbe Taschen mit Lautsprechern in Bäume gehängt, aus denen fortlaufend Zeitzeugenberichte abgespielt werden und 3-D-Brillen mit originalen und eigenen Videos bestückt.

Bei "Kunst an der Grenze" geht es vor allem darum, die Erinnerung an die Deutsche Teilung für jüngere Generationen erlebbar zu machen, sagt die Sprecherin der Künstlerformation, Sabine Schunk: "Wir haben eine Tochter, die ist 13. Die war neulich an der Grenze und hat gesagt: 'Was war hier? Ich versteh das alles nicht?' Sie hat überhaupt nicht gewusst, worum es geht. Und das war ein Grund für uns, mit dem Thema künstlerisch was arbeiten zu wollen."

3. Oktober: Viele Veranstaltungen in Mödlareuth

Der Tag der Deutschen Einheit ist traditionell einer der besucherstärksten Tage für das Deutsch-Deutsche Museum in dem 50-Einwohner-Dorf an der Grenze zu Thüringen. Neben dem zum dritten Mal stattfindenden Fest der Demokratie führten dort auch die CSU und die AfD größere politische Veranstaltungen durch, auch SPD und Grüne waren mit Info-Ständen vor Ort.

Am Rande des Geschehens hat zudem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine grenzüberschreitende Wanderung durchgeführt: Die Gewerkschaftler wollten damit auf das noch immer bestehende deutliche Lohngefälle zwischen den neuen und alten Bundesländern hinweisen.