Vor Landtagswahl in Bayern: Musk teilt Aufruf zu AfD-Wahl

Eine Woche vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat der Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk seine Internet-Plattform X - früher bekannt als Twitter - genutzt, um bei einem Thema mitzureden, das die deutsche Politik schon länger beschäftigt. Am Freitag teilte er den Beitrag eines migrationskritischen X-Nutzers, in dem zur Stimmabgabe für die AfD aufgerufen wird.

Auswärtiges Amt: "Man nennt es Leben retten"

Im dem Beitrag wird kritisiert, dass derzeit acht deutsche Schiffe von Nichtregierungsorganisationen Geflüchtete aus dem Mittelmeer aufnehmen würden, um sie nach Italien zu bringen. "Ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst?", schrieb Musk im begleitenden Post.

Das Auswärtige Amt reagierte prompt und antwortete auf Englisch: "Ja. Und man nennt es Leben retten".