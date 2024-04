Schülermedientage: Jugendliche dürfen beim BR "Mitmischen!"

Webpanels mit Korrespondenten und Nachrichtenmachern

Die ganze Woche über können Schulklassen bei live gestreamten Webpanels Fragen stellen und mitdiskutieren. Am Dienstag, 30. April, von 14.00 bis 14.45 Uhr geht es bei ARD-Korrespondent Ralf Borchard, der aus den USA berichtet, und seiner Kollegin Sophie von der Tann vom Studio in Tel Aviv um die Herausforderung, Fakten von Verschwörungstheorien, Propaganda und Lügen zu trennen.

Am Donnerstag, 2. Mai, erklären Torsten Teichmann und Susann Lehmann von BR24, warum in den Nachrichten so oft von Krieg und anderen negativen News die Rede ist und ob und wenn ja, was der BR dagegen tun kann. Für die Zuschaltung zu den Webpanels des BR und weiterer bayerischer Medienhäuser kann man sich unter schuelermedientag.de bei der BLZ anmelden.

BR-Journalisten und -Journalistinnen gehen in Schulklassen

Parallel sind in ganz Bayern Journalistinnen und Journalisten des BR unterwegs, besuchen Schulklassen und berichten von ihrer Arbeit als Reporter, Redakteure oder Korrespondentinnen. Woher bekommen sie ihre Informationen? Welche Themen setzen sie und wie unabhängig können sie berichten? Die Jugendlichen lernen, gut zu recherchieren, Fake News zu erkennen und Medien kritisch zu beurteilen.

Mitdiskutieren bei der Auswahl von Themen

Zum Abschluss der Woche sind dann am Freitag, 3. Mai, rund 200 Schülerinnen und Schüler in 13 Redaktionen und den Studios Würzburg, Nürnberg, Augsburg und Regensburg zu Gast. Sie können an Redaktionskonferenzen teilnehmen, über die Themen von Sendungen diskutieren, Nachrichtentexte aufnehmen, recherchieren oder im Studio mit dabei sein.

Wie wird im BR gearbeitet? Was beutet Check und Gegencheck? Was braucht es, damit eine Nachricht vermeldet werden kann? Mit der Aktionswoche "Mitmischen! bei den Schülermedientagen" macht der BR seine Abläufe transparent und vermittelt, wie wichtig Objektivität und gewissenhafte Recherche sind. Die Schülerinnen und Schüler bekommen Hintergrundwissen, das sie brauchen, um Medien kritisch zu beurteilen.