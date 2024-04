Junge Frauen blicken hinter die Kulissen des BR Franken

Einen Blick hinter die Kulissen des BR werfen

Erste Erfahrungen beim Moderieren auf der Bühne sammeln, die großen, schweren Studiokameras bedienen oder am Mischpult Herrin über Regler und Knöpfe sein und für das richtige Licht sorgen. Lisa, Charlotte, Amelie und die anderen machen alles selbst. "Ich fand’s sehr cool. Es war sehr viel auf einmal. Und ich hab‘ es zum ersten Mal gemacht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht auch mal hinter die Kulissen zu blicken, weil man sieht das ja so im Fernsehen, aber man weiß nie, wie sowas produziert wird", berichtet Charlotte Dreßel nach ihrem Einsatz an der Kamera.

Werbung für den "schönsten Beruf der Welt"

Anleitung bekamen die Mädchen von erfahrenen BR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Bildmischerin Silvana Freisinger: "Für mich ist das der schönste Beruf der Welt. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und es ist immer noch so, dass ich jeden Tag gern zur Arbeit gehe und deshalb möchte ich, dass das transportiert wird, weil ich auch für diese jungen Mädels möchte, dass die auch nach 30 Jahren noch total happy zur Arbeit gehen.“

Interviews und Tontechnik: "Es macht echt Spaß!"

Nach ihrer Bühnenshow heißt es für die Mädchen: Interviews führen. Sie stellen die Fragen und bedienen die Kamera. Amelie Scholz ist für einen sauberen Ton verantwortlich, sie hat die Kopfhörer auf und ein mobiles Ton-Mischpult vor dem Bauch baumeln. Daran reguliert sie die Lautstärke. Sie resümiert: "Ich hatte irgendwie noch nie dran gedacht, sowas in der Art beruflich zu machen. Aber ich finde es bisher sehr cool. Es macht mir Spaß! Ja ich glaub, ich könnt es mir vorstellen.“ Als nächstes geht es in den Foto-Workshop.

Zu Gast bei der Live-Mittagssendung auf Bayern 1

Auch in Studio Würzburg ist "Girls Day". Drei junge Frauen lernen hier den Hörfunk-Betrieb kennen. Am Morgen düsen sie als Reporterinnen durch die Büroräume und führen Interviews mit BR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Anschließend sind sie live als Talk-Gäste bei der Bayern-1-Hörfunksendung "Mittags in Mainfranken". Nervös seien sie gewesen, sagen die drei danach. Aber es habe viel Spaß gemacht.

Weiblichen Nachwuchs für technische Medienberufe interessieren

Und genau darum geht es: Interesse für den Beruf zu wecken. Das bekräftigt auch die stellvertretende Studioleiterin der BR Franken, Kerstin Dornbach. Noch immer seien junge Frauen in technischen Berufen unterrepräsentiert, erklärt sie. Dabei sei auch der BR auf Frauen und gemischte Teams in der Technik dringend angewiesen.

Am Ende des Tages schneiden die Schülerinnen in Nürnberg ihre eigene TV-Show auch noch zusammen. Sich selbst am Bildschirm zu sehen, das sorgt durchaus für Heiterkeit. Und auch haben Spaß und gehen begeistert nach Hause.