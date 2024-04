Bisherige Bilanz ADAC: E-Autos zuverlässiger als Verbrenner

Im vergangenen Jahr kümmerten sich die Gelbe Engel des ADAC um 3,5 Millionen Pannen. Seit neuestem vergleicht der Automobilclub dabei auch Elektro- und Verbrennerautos. Wer bleibt häufiger liegen? Das bisherige Ergebnis ist eindeutig.

Bisherige Bilanz: Junge Elektroautos sind zuverlässiger als Verbrenner

Von 1.000 Elektroautos, die 2021 neu zugelassen wurden, hatten 2,8 im vergangenen Jahr eine Panne. Bei den Verbrennern aus dem gleichen Baujahr waren es 6,4, also mehr als doppelt so viele Pannen. Bereits im Jahr zuvor hatte der ADAC schon mal so einen Vergleich durchgeführt. Da ging es um Autos, die 2020 erstmalig zugelassen wurden, und auch da zeigte sich, dass die sogenannte Pannenkennziffer bei den Elektroautos niedriger war als bei den Verbrennern. Allerdings war dort der Abstand noch geringer, es gab 7,6 Pannen bei Elektroautos pro 1.000 Fahrzeugen und 9,5 Pannen bei den Verbrennern.

Damals lag der Abstand aber noch bei 1,9 Pannen, er ist jetzt also größer geworden. Für den ADAC auch ein Beleg dafür, dass sich in der Entwicklung der Elektroautos viel tut. Für eine abschließende Bewertung über die Zuverlässigkeit von Elektroautos sei es aber noch zu früh, sagte ADAC-Sprecher Michael Gebhardt dem BR. Da müsse man noch weitere Baureihen abwarten und vergleichen.