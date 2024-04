Haftbefehl nach Doppelmord in Murnau – 57-Jähriger in U-Haft

Der nach der Tötung zweier Ukrainer in Murnau festgenommene 57-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit. Demnach hat ein Ermittlungsrichter bei der Vorführung des Mannes auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl erlassen. Dem Russen wird zweifacher Mord vorgeworfen.

Der Beschuldigte wurde unmittelbar nach dem Beschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zu den Hintergründen der Tat und dem Motiv könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, hieß es in der Mitteilung.

Tatverdächtiger nach Fahndung festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, war die Einsatzzentrale am späten Nachmittag alarmiert worden, nachdem vor dem Einkaufszentrum in Murnau zwei Personen mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden waren. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das eine Opfer, ein 36-jähriger Mann, bereits gestorben. Das andere Opfer, ein 23-jähriger Mann, wurde vor Ort reanimiert und in eine Klinik gebracht, erlag dort aber auch seinen schweren Verletzungen.

Der Täter sei zunächst geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 57-jähriger Tatverdächtiger in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Tatverdächtiger ist russischer Staatsangehöriger - Opfer waren beide Ukrainer

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen russischen Staatsangehörigen. Die beiden Verstorbenen sind Ukrainer und lebten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ob sich die drei Männer kannten und ob es einen Streit im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine gab, ist laut Polizei noch unklar. "Die Ermittlungen laufen, aber wir benötigen noch etwas Zeit", sagte der Sprecher am Sonntag. Zur Klärung des Verbrechens bittet die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen Zeugen noch um Hinweise.

"Sollte sich herausstellen, dass der Hintergrund der Auseinandersetzung der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war, wäre dies eine Katastrophe für die Region", erklärte Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Sonntag. "Denn es darf nicht sein, dass dieser Konflikt hier bei uns im Oberland ausgetragen wird."