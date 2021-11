Oberbayern verbietet aufschiebbare stationäre Behandlungen

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Regierung von Oberbayern hat die bayerischen Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäuser angewiesen, verschiebbare stationäre Behandlungen zu unterlassen. Das geht aus einer Anweisung der Bezirksregierung an die Kliniken hervor, die dem BR vorliegt. Die freiwerdenden Kapazitäten sollen demnach für die Behandlung von Covid-19- und Notfallpatienten genutzt werden. In Zweifelsfällen entscheidet demnach der zuständige Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung.

Regelung gilt nicht für alle Krankenhäuser in Bayern

Die Anordnung gilt laut Mitteilung bis zum 10. Januar kommenden Jahres und kann bei Bedarf verlängert werden. 56 Kliniken in Oberbayern gelten als Corona-Schwerpunkt-Krankenhäuser. Gesundheitsminister Holetschek wollte auf BR-Anfrage nicht bestätigen, dass die Krankenhäuser in ganz Bayern von der Anordnung betroffen sind. Auf BR-Anfrage sagt Holetschek, es "geht um planbare Eingriffe, die aus medizinischer Sicht verschoben werden können". Wenn ein Eingriff unter medizinischen Aspekten dringend nötig sei, "kann er weiter durchgeführt werden", so Holetschek. Entscheidend sei "die medizinische Dringlichkeit".

Corona-Schwerpunktkrankenhäuser schieben OPs auf

Im Schreiben der Regierung von Oberbayern steht, dass im Zuge des Infektionsschutzgesetzes und der in Bayern geltenden Allgemeinverfügung die Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser verpflichtet werden, ab Bekanntgabe des Bescheides alle aufschiebbaren stationären Behandlungen zu unterlassen und die stationären Kapaziäten für Covid-19-Patienten, Notfallpatienten und solche Patienten, deren elektive Behandlung aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann, zu reservieren.

Wegen der überfüllten Intensivstationen in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein haben die Kliniken Südostbayern bereits am Donnerstag vergangener Woche (11.11.) eigenständig beschlossen bis auf Weiteres alle planbaren Eingriffe zu verschieben. Planbare Eingriffe sind zum Beispiel Operationen nach Bänderrissen oder Knieprothesen. Notfälle wie die Entfernung eines entzündeten Blinddarms u.ä. werden weiter an den vier Standorten in den Landkreisen BGL und TS, in denen es Operationssäle gibt, vollumfänglich versorgt.

Auch in Niederbayern werden OPs verschoben

Auch aus anderen Regierungsbezirken gibt es Meldungen über verschobene, planbare Eingriffe. Die Arberlandkliniken Viechtach und Zwiesel, also die beiden Krankenhäuser im Landkreis Regen, haben Stand jetzt alle planbaren Operationen abgesagt. Operiert werden ab sofort nur noch Notfälle. Das hat die Pressestelle der Kliniken auf BR-Nachfrage bekannt gegeben.