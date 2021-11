Alle aufschiebbaren Operationen in Niederbayern abgesagt

Im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern sind alle planbaren Operationen in den Krankenhäusern abgesagt worden. Das erklärte eine Sprecherin der Bezirksregierung in Landshut am frühen Nachmittag auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Notfälle und Corona-Patienten haben Vorrang

Die Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung im Regierungsbezirk haben bereits entsprechende Anordnungen getroffen. Wörtlich heißt es in der Erklärung: "Zur Sicherstellung der stationären Versorgung von Notfällen und Covid-19-Patienten wurde die Unterlassung sämtlicher unter medizinischen Aspekten aufschiebbarer stationärer Behandlungen angeordnet."

Verlegungen sind unumgänglich

Bereits jetzt könnten nicht mehr alle Corona-Intensivpatienten in Niederbayern medizinisch versorgt werden, heißt es von der Regierung. Sie müssten unter großen medizinischen und organisatorischen Herausforderungen aus ihrer Heimat verlegt werden. Am vergangenen Freitag ist dies bei den Rottal-Inn-Kliniken bereits geschehen: Mit Hilfe von 50 teils ehrenamtlichen Helfern und 19 Fahrzeugen des Bayerischen Roten Kreuzes wurden 23 Patienten in andere Kliniken verlegt, darunter auch vier Intensivpatienten.

Arberlandkliniken haben schon die Notbremse gezogen

Bereits gestern hatten die Arberlandkliniken in Zwiesel und in Viechtach im Kreis Regen alle planbaren Operationen abgesagt. Die Häuser sind mit der Versorgung von Corona-Patienten ausgelastet. Auch im Landkreis Freyung-Grafenau herrscht Notfall-Betrieb. Durch die Anordnung der Regierung von Niederbayern soll sich die Situation etwas beruhigen.

Appell des Regierungspräsidenten

Regierungspräsident Rainer Haselbeck ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Gemeinschaftsaktion gegen Corona auf. Haselbeck: "Unsere medizinische Versorgung und damit unsere Art zu leben können wir nur alle gemeinsam schützen. Dazu brauchen wir vor allem drei Maßnahmen, bei denen jeder mitmachen kann: Kontakte vermeiden, soweit es nur geht. Erstimpfungen, auch wenn man bisher noch nicht überzeugt war. Und Auffrischungsimpfungen nach fünf Monaten zum vollständigen Impfschutz. Das alles ist möglich."