Ob mit E-Auto, Bahn oder Flugzeug: Start in die Ferien

Nürnberger Airport rechnet mit vielen Reisenden

Für viele geht es allerdings auch per Flugzeug in den Urlaub. So rechnet der Airport Nürnberg allein heute und dem anstehenden ersten Ferienwochenende mit knapp 44.000 Passagieren. Für die gesamten Sommerferien geht der Flughafen von rund 690.000 Reisenden aus. Damit läge der Airport Nürnberg wieder auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Da sich die Reisebranche allerdings stark verändert habe, mache ein solcher Vergleich eigentlich keinen Sinn, so ein Flughafen-Sprecher.

Beliebtestes Reiseziel vom Nürnberger Flughafen aus ist und bleibt der türkische Badeort Antalya, gefolgt von der spanischen Insel Mallorca. Aber auch Griechenland und das spanische Festland seien Reiseziele, die von Nürnberg aus häufig angeflogen werden.

ADAC rechnet mit vollen Autobahnen Richtung Süden

Für die meisten Menschen dürfte es aber "klassisch" in den Urlaub gehen: mit dem Auto. Weil die Reiselust nach Ende der Corona-Pandemie weiter besonders groß sei, rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen, vor allem in Richtung Süden. Staus drohen demnach auf der A3, der A6, der A7 und der A9, sowie weiter im Süden dann auch auf der A8, der A93 ab dem Inntaldreieck, der A99 rund um München oder der A95 Richtung Garmisch. Den "Stauhöhepunkt" erwartet der ADAC am Samstagvormittag. Der heutige Freitag und der Sonntagnachmittag seien allerdings ebenfalls staugefährdet.