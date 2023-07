Neun Verletzte bei Unfall auf Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Bei einem Unfall auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind am Donnerstag neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort.

Transporter kippt in den Straßengraben

Ein US-amerikanischer Fahrer eines Militärtransporters hatte aus unbekannter Ursache beim Abbiegen von einer Straße auf einen Waldweg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, so die Polizei. Der mit neun US-Soldaten besetzte Transporter sei daraufhin in den Straßengraben gekippt.

Eine Person sei schwer, zwei Personen mittelschwer und sechs leicht verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang nicht bekannt.

Ausbildung ukrainischer Soldaten in Grafenwöhr

Auf dem Truppenübungsplatz in der Oberpfalz werden seit Mai auch ukrainische Soldaten an amerikanischen Abrams-Panzern trainiert. 200 ukrainische Einsatzkräfte lernen die Bedienung der Panzer, Einsatztaktiken und bekommen eine medizinische Ausbildung.