Politische Polarisierung: Wer lehnt wen am stärksten ab?

Von der Klimapolitik über die Zuwanderung bis hin zur Geschlechtergerechtigkeit und Russlands Krieg in der Ukraine: Eine Studie der TU Dresden hat Menschen in Deutschland und neun anderen EU-Ländern nicht nur zu ihrer politischen Haltung bei bestimmten Themen befragt - sondern vor allem auch dazu, wie sie Menschen bewerten, die andere Einstellungen haben. Es ist eine Art "Gefühlsthermometer": Die Forscherinnen und Forscher fragen, ob die Teilnehmer Menschen auf einem anderen politischen Spektrum "kühl und negativ" oder "wohlgesonnen und positiv bewerten"?

Die Studie heißt "Polarisierung in Deutschland und Europa" (hier nachzulesen) und sie versucht eine Antwort darauf zu geben, ob es eine gesellschaftliche Spaltung gibt. Sie stammt von dem an der TU Dresden angesiedelten Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM).

Deutschland: Rechte lehnen andere Haltungen stärker ab als Linke

Was fast alle untersuchten EU-Länder gemeinsam haben: Befragte, die sich dem linken Spektrum zuordnen, bewerten Menschen mit anderen Haltungen stärker ablehnend als Menschen, die sich dem rechten Spektrum zuordnen.

Außer in Deutschland.

Hierzulande weisen Rechte knapp eine höhere "affektive Polarisierung" als Linke auf. Das heißt, sie empfinden laut eigener Angabe stärker negative Gefühle gegenüber Menschen mit anderen Ansichten. Dies lässt sich auch an der Parteipräferenz im EU-Vergleich ablesen: AfD-Wähler in Deutschland weisen eine größere Ablehnung gegenüber anderen Haltungen auf als Anhänger rechter und rechtsextremer Parteien in beispielsweise Italien, Ungarn oder Polen.

Doch woran liegt das?

Die Ursachen gehen nicht unmittelbar aus der quantitativen Studie hervor, da die Befragten ausschließlich aufgerufen waren, ihre Ablehnung oder Aufgeschlossenheit auf einer Skala einzuordnen – ohne eine Angabe von Gründen, wie es bei einer qualitativen Studie erfolgen könnte.

AfD: Ausschluss, Gruppenbildung und "Märtyrertum"

Für den Studienleiter, Politikwissenschaftler und Professor Hans Vorländer kommen unterschiedliche Gründe in Betracht, warum ausgerechnet AfD-Wählerinnen und -Wähler stärker polarisiert sind. Möglicherweise läge es daran, "dass die AfD noch sehr viel jünger ist als andere rechte Parteien in Europa, ob in Italien, Schweden, den Niederlanden oder Frankreich". Die stärkere Abgrenzung kann laut Vorländer die Funktion haben, ein Identitätsgefühl zu schaffen.

"Das sind Prozesse von Ingroup- und Outgroup-Bildung – also dem Betonen einer Eigen- und Fremdgruppe. Besonders polarisiert sind AfD-Wähler und -Wählerinnen bei den Themen Zuwanderung, Krieg in der Ukraine und Maßnahmen gegen Pandemien wie Covid-19."

Während es rechten bis rechtsextremen Parteien in anderen europäischen Ländern bereits gelungen ist, in Regierungsverantwortung zu kommen, könne das "Außenseiterdasein und bei manchen Wählern sogar das Gefühl, Märtyrer zu sein, zu einer besonders starken Identifikation und zu einer noch viel stärkeren Ablehnung von andersdenkenden Gruppierungen" führen.

Polarisierung und "die Brandmauer"

In anderen Ländern habe es teilweise eine "Normalisierung des Prozesses des Umgangs" mit rechtspopulistischen Parteien gegeben, so MIDEM-Direktor Vorländer von der TU Dresden, während sich in Deutschland fast alle Parteien von der AfD abgrenzen – siehe die intensiv geführte Brandmauer-Debatte.

Professor Michael Minkenberg, der an der Europa-Universität Viadrina zu rechten und rechtsextremen Parteien in Europa forscht, gibt jedoch zu Bedenken: Selbst wenn eine Polarisierung innerhalb der Wählerschaft abnehme, müsse man sich fragen, was die Gewinne und Verluste einer solchen Strategie seien: "Der Verlust ist vielleicht, dass das System insgesamt ein Stück weit nach rechts rückt, weil dann in der Regierungsarbeit Kompromisse geschlossen werden."

Mit Blick auf Erfahrungen in Italien, Österreich oder Norwegen fasst Minkenberg zusammen: "Die Hoffnung, dass man durch eine Einbindung dieser Parteien in Regierungsverantwortung sie so entzaubert, dass es einen Wählerschwund gibt – diese Hoffnung bestätigt sich in der Regel nicht."

Grüne Wähler lehnen andere Meinungen nach AfD am stärksten ab

Wählerinnen und Wähler der Grünen sind unter den Befragten der Polarisierungsstudie des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) an der TU Dresden in Deutschland diejenigen, die nach der AfD-Wählerschaft andere Meinungen am stärksten mit negativen Gefühlen beschreiben. Dieser Effekt ist laut der neuen Polarisierungsstudie besonders in den Bereichen Umgang mit Pandemien, Umgang mit sexuellen Minderheiten und Gleichstellung von Frauen zu beobachten. Europaweit sind Anhängerinnen und Anhänger grüner Parteien diejenigen, die am stärksten andere Haltungen zum Umgang mit dem Klimawandel ablehnen.

Studienleiter Hans Vorländer liest die verstärkte Ablehnung anderer Haltungen in der Grünen-Wählerschaft in Deutschland als "sehr starke Überzeugungen, einen sehr starken Gestaltungswillen und als ein szientokratisches Politikverständnis – also die Überzeugung, dass das, was die Wissenschaft sagt, unmittelbar in Politik umgesetzt werden muss".

Jochen Roose ist Wahl- und Sozialforscher bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat in der Vergangenheit ebenfalls die Spaltung in der Gesellschaft untersucht. Roose ergänzt: Die Grünen-Wählerschaft bilde ihre stärkere Ablehnung gegenüber anderen Haltungen aus einer "Krisenwahrnehmung" sowie der Überzeugung von zentralen Werten, die nicht verhandelbar seien.