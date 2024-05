Ukraine-Ticker: Offensive bei Charkiw offenbar festgefahren

12.11 Uhr: Russland meldet Eroberung weiterer Ortschaft in Ostukraine

Russland gibt an, eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine erobert zu haben. Die russischen Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Dorf Bilohoriwka in der Donbass-Region Luhansk übernommen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das russische Militär ist zuletzt im Osten der Ukraine wieder in die Offensive gegangen.

07.52 Uhr: Ukraine wehrt nächtliche Drohnenangriffe erfolgreich ab

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht alle 29 von den russischen Streitkräften eingesetzten Angriffsdrohnen abgeschossen. Dies teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Sechzehn Drohnen wurden über der südlichen Region Mykolajiw abgefangen, wie die örtlichen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram erklären. Drohnentrümmer hätten dort ein Privathaus beschädigt und einen Brand ausgelöst. Drei Drohnen wurden demnach über der westlichen Region Lwiw zerstört. Auch die südliche Region Odessa und die Region Poltawa in der Landesmitte wurden mit Drohnen attackiert. Zudem wurden den Angaben zufolge die nordöstliche Frontregion Charkiw mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M angegriffen. Ein Militärsprecher sagt im Fernsehen, die ukrainischen Streitkräfte hätten in der vergangenen Woche alle 90 iranischen Schahed-Drohnen abgeschossen, mit denen Russland angegriffen habe.

05.30 Uhr: Russische Offensive bei Charkiw laut Selenskyj festgefahren

Das russische Militär kommt nach Darstellung der ukrainischen Staatsführung bei Charkiw kaum voran. "Tatsächlich erreicht der Besatzer nicht sein Ziel, unsere Kräfte zu überdehnen und damit die Ukraine auf breiter Front von Charkiw bis zur Region Donezk zu schwächen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache. Laut der ukrainischen Militärführung ist die russische Offensive in der Region Charkiw nach anfänglichen Gebietseroberungen inzwischen zum Stillstand gekommen. Die Linien würden "souverän" verteidigt, teilte der Generalstab in Kiew mit. Auch weiter südlich, bei Tschassiw Jar in der Region Donezk, seien massive Angriffe der russischen Truppen abgewehrt worden.

Angesichts der immer neuen russischen Luft- und Artillerieangriffe auf Charkiw bat Selenskyj die Weltgemeinschaft um zwei Patriot-Flugabwehrsysteme zum Schutz der Bevölkerung der Großstadt. "Die Welt kann den russischen Terror stoppen, doch dazu muss der mangelnde politische Wille der führenden Politiker überwunden werden", schrieb Selenskyj auf der Plattform Telegram. "Zwei Patriots für Charkiw würden die Lage grundlegend ändern."