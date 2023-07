Artikel mit Video-Inhalten

BR24 Retro: Mit dem Camper sicher in den Urlaub 1972

Ob zum diesjährigen Start in den Urlaub auch so schön geübt wurde? Mit einem speziellen Fahrtraining bereiten sich diese Wohnwagen-Fahrer 1972 auf die große Fahrt in die Ferien vor, besonders das Rückwärts- und das Kurvenfahren wird perfektioniert.