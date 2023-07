Bayern startet bald in die Sommerferien - Tipps für die Anreise

Stauschwerpunkt Wochenende: Lieber Werktags fahren

Wer flexibel ist oder es bei der Buchung der Urlaubsreise berücksichtigen konnte, sollte Freitagnachmittag und Samstag als Reisetage meiden und lieber auf den Wochenbeginn ausweichen. Erfahrungsgemäß sind an den Wochenenden die wichtigsten Nord-Süd Verbindungen schnell verstopft und bleiben das dann auch über Stunden. Dazu gehören die A8 von Stuttgart über München in Richtung Salzburg, die A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg und im weiteren Verlauf in Richtung München die A9. Außerdem staugefährdet die Münchner Umfahrung A99 und die Abzweigung von der Salzburger Autobahn A8 am Inntaldreieck auf die A93 Richtung Kufstein. Jenseits der Grenze lauern in Österreich Stauschwerpunkte auf der A10 am Tauerntunnel, der A11 Richtung Slowenien vor dem Karawankentunnel und auf der A13 Brennerautobahn vor der Mautstelle Schönberg.

Ab Mitte August setzt dann auch die erste Rückreisewelle ein, denn die Ferien enden in einigen Bundesländern schon wieder.

Flugreisen: Spanien, Italien und Frankreich sind beliebteste Ziele

Auch an den Flughäfen Nürnberg und München beginnt Ende Juli die Hauptreisezeit: Während vom Airport in Franken die meisten Flieger ins türkische Antalya abheben, starten vom Erdinger Moos die meisten Passagiere in Richtung Spanien, Italien und Frankreich. Auch Langstreckenziele sind beliebt, darunter vor allem die USA und Kanada. Am Flughafen München werden bei der Kontrolle des Handgepäcks inzwischen sieben Computertomographie-Scanner eingesetzt.

Im Vergleich zu den herkömmlichen Geräten verlaufen die Kontrollen nun schneller, weil Elektronik und Flüssigkeiten im Handgepäck bleiben können. Trotzdem bittet der Flughafen darum, mit möglichst wenig Handgepäck zu verreisen und genug Zeit für Check-in und Sicherheitskontrolle einzuplanen.

Reisen mit der Bahn: Clever packen oder Koffer verschicken

Wer immer wieder mit dem Zug in den Urlaub fährt, hat an Sitzplatzreservierungen sicherlich gedacht und auch die Auslastung der Züge beachtet: Die lässt sich nämlich bereits bei der Buchung einer Zugverbindung in der Reiseauskunft oder in der DB Navigator-App einsehen. Doch die Bahn ist in den vergangenen Jahren als Beförderungsmittel beliebter geworden und zieht auch immer mehr Familien an: Im Gegensatz zum Autourlaub ist bei Zugfahrten präzises Packen besonders wichtig, da natürlich auch jedes zusätzliche Gepäckstück zum und vom Bahnhof geschleppt werden muss. Wer mit der Bahn verreisen, aber beim Packen nicht verzichten möchte, kann aber die Koffer vorab an den Urlaubsort schicken lassen.

Doch auch bei Bahnreisen können Baustellen die Fahrt verlängern: So wird zum Beispiel die Strecke zwischen Innsbruck und dem Brenner im August für Bauarbeiten gesperrt. Reisende müssen sich auf längere Fahrtzeiten und Umfahrungen einstellen.