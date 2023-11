Letzte Vorbereitungen: 60 Jahre Augsburger Christkindlesmarkt

Noch riecht nichts nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Kerzen. Kein Funkeln und Leuchten. Noch fehlt die Weihnachtsmusik auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg. Stattdessen: Piepsende Gabelstapler, Autos voller Ware und Gehämmer. Die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung am Abend sind besonders intensiv.

Schausteller Edmund Diebold von der Engelspyramide bringt noch die letzten Lichtlein an seinem Stand an. "Es wird jeder Quadratmeter dekoriert und dann muss es einfach heimelig und schön sein", sagt er mit leuchtenden Augen.

"Christkindlesmarkt ohne Glühwein wäre kein Christkindlesmarkt"

Anita Diebold vom "Glühweinzauber" prüft noch alle Glühwein- und Punschzapfanlagen, damit am Abend alles läuft. Denn ein "Christkindlesmarkt ohne Glühwein wäre kein Christkindlesmarkt". Ganz wichtig: Die passende Kleidung. Denn die Temperaturen sind durchaus schon winterlich. Mit Skiunterwäsche und Skihose sollte es ihr dann aber kuschlig warm sein. Und wenn nicht, sagt sie, trinkt sie halt ein Schlückchen Punsch.

125 Beschicker locken mit weihnachtlicher Ware

Am Abend findet die offizielle Eröffnung mit den Turmbläsern statt. Er ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Seinen Ursprung hat der Markt bereits im 15. Jahrhundert. Seit 1963, also seit 60 Jahren, befindet sich der Christkindlesmarkt auf dem Augsburger Rathausplatz. Weitere Stände gibt es in der Philippine-Welser-Straße, auf dem Martin-Luther-Platz und am Moritzplatz. Insgesamt 125 Beschicker locken mit Essensangeboten, Kunstobjekten und Dekorationen.

Advent und Weihnachten: Tipps und Infos

Domsenioren stricken für den guten Zweck

Mit dabei auch der Seniorenclub der Augsburger Dompfarrei. Dort stricken und häkeln die Damen seit Wochen Schals und Socken. Mit dem Geld unterstützen sie soziale Einrichtungen in der Region. Katharina Wieser strickt jeden Dienstag fleißig mit. Sie und eine weitere Seniorin räumen die vielen Kisten voller Strickware aus, um sie wunderschön in der Weihnachtsbude präsentieren zu können. Ein ganzes Jahr hat sie mitgestrickt. Die Leidenschaft bereitet ihr sehr viel Freude: "Das beruhigt und nimmt den Stress weg. Und gerade auch den älteren Leuten hilft das, weil sie oft Probleme mit den Fingern haben. Das ist wie Gymnastik." Wo die Spenden in diesem Jahr hingehen, wissen sie noch nicht.

"Augsburger Märchenstraße" wieder zurück

Nach dreijähriger Pause ist die Märchenstraße in der Innenstadt zurück. Insgesamt neun Schaufenster werden mit Märchenmotiven geschmückt. Dort zeigen diverse Geschäfte, wie Tierfamilien die Winterzeit verbringen und Weihnachten feiern, zum Beispiel eine Bärenfamilie, die sich einen Tannenbaum aus dem Wald holt.

Kinder-Weihnachtsmarkt am Moritzplatz

Neben Kasperletheater und verschiedenen Kindermitmachaktionen an der Puppenbühne leuchten schon jetzt die Kinderaugen, wenn sie das weihnachtliche Kinderkarussell von Schausteller Josef Diebold sehen. Der Vorsitzende des schwäbischen Schaustellerbundes erzählt, dass bereits im Vorfeld die Kinder bei den Aufbauarbeiten stehen bleiben und fragen, wann es endlich los geht. Die Generalprobe läuft bereits einwandfrei. Das Schönste für Diebold ist es, wenn die Kinder am Ende der Fahrt feuchte Augen haben und sagen: "Mama, Papa, ich möchte nochmal."

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist bis Heilig Abend geöffnet, täglich ab 10 Uhr bis in die Abendstunden.