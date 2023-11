Neues Nürnberger Christkind zeigt sich erstmals im Gewand

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagt das neue Nürnberger Christkind Nelli Lunkenheimer, als sie zum ersten Mal das Ornat trägt. Im goldenen Gewand, mit Lockenperücke und Krone präsentierte sich das neue Nürnberger Christkind der Presse. "Ich freue mich auf den 1. Dezember und auf die Adventszeit", so die 17-Jährige. Dann nämlich wird sie den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen.

Goldenes Gewand maßgeschneidert

Die "Berufskleidung" des Christkinds hat die Kostümabteilung des Staatstheaters Nürnberg gefertigt – alles in Handarbeit. Für Nelli Lunkenheimer wurden extra zwei Gewänder aus Brokat und Gold-Lamé neu geschneidert. Allein in einem Flügel stecken zwei Tage Arbeit, berichtet die Leiterin der Kostümabteilung, Eva Weber. Bei mehr als 180 Auftritten in der Adventszeit werden die Christkind-Kleider sehr strapaziert. Auch weil das Christkind bei jedem Wetter unterwegs ist. Deswegen brauche es für jedes Christkind zwei neue Gewänder, so Weber. Die Leiterin der Kostümabteilung hat schon 16 Nürnberger Christkinder eingekleidet.

Wenn es regnet, muss es schnell gehen

Für die blonde Lockenperücke ist Helke Hadlich zuständig. Die Chefmaskenbildnerin hat zwei Perücken für das neue Christkind Nelli Lunkenheimer angepasst. Da die Perücken teuer und aufwendig in der Herstellung sind – rund 60 Stunden Arbeit stecken in einer Perücke – gibt es nicht für jedes Christkind eine neue. Immer wenn es nötig ist, steht Hadlich und ihr Team für das Christkind in der Adventszeit bereit. "Wenn es regnet oder schneit, lösen sich die Locken und dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich eine neue eingedrehte Perücke für das Christkind dahaben", sagt Helke Hadlich.

Unzählige Arbeitsstunden

Zum Schluss noch die Krone aus vergoldetem Messing. 750 Gramm ist sie schwer. 4.500 Euro hat die Herstellung gekostet. Gefertigt hat sie Rüst- und Waffenmeister Peter Hofmann – in mehr als 80 Stunden. "Irgendwann hört man auf zu zählen", so Hofmann. Auch hier gibt es nicht jedes Jahr eine neue Krone. Im Design verändert sich über die Jahre hinweg nur wenig. Beim Nürnberger Christkind geht es um Tradition. Und mit dem traditionellen Prolog wird das Nürnberger Christkind den Christkindlesmarkt am 1. Dezember eröffnen.

Das Bayerische Fernsehen und BR24 übertragen die Eröffnung ab 17.30 Uhr live.