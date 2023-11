Weihnachtsmärkte in Mittelfranken: Roth ist der Erste

In den Tagen vor dem ersten Advent eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Mittelfranken. Darunter sind neben dem berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt zahlreiche weitere in der Region. Der früheste ist traditionell der Rother Christkindlesmarkt, der bereits am vergangenen Donnerstag begonnen hat.

Region Nürnberg

Erlangen lockt gleich mit drei Weihnachtsmärkten in die Hugenottenstadt. Ab Montag (27.11.23) haben die Erlanger Waldweihnacht auf dem Schlossplatz, der historische, mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz und den Altstädter Weihnachtsmarkt am gleichnamigen Kirchenplatz geöffnet.

Ab Donnerstag (30.11.23) laden Handwerker, Gaukler und verschiedene Buden zum Mittelalterweihnachtsmarkt nach Fürth ein. Direkt nebenan eröffnet zeitgleich der klassische Fürther Weihnachtsmarkt an der Freiheit. Um 17 Uhr spricht das Fürther Christkind den Prolog.

Das Feuchter Christkind eröffnet am Freitag (01.12.23) seinen Weihnachtsmarkt, der sich am ersten Adventswochenende den Partnergemeinden widmet. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt in Feucht an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag bis zum 23. Dezember. Gleichzeitig beginnt auch der Zirndorfer Weihnachtsmarkt im Zimmermannspark, der an den ersten beiden Adventswochenenden stattfindet.

Westliches Mittelfranken

In Ansbach startet am kommenden Donnerstag (30.11.23) die Weihnachtszeit: Neben dem Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Bastelaktionen oder der Schmiedeweihnacht, können Gäste auch die fränkische Handwerkerkrippe im Markgrafenmuseum besuchen.

Am Freitag (01.12.23) eröffnet traditionell das Reiterle hoch zu Ross den nach ihm benannten Rothenburger Reiterlesmarkt. Neben dem Nürnberger Christkindlesmarkt ist er wohl der internationalste Weihnachtsmarkt, der Gäste aus vielen verschiedenen Ländern in die romantische Mittelalterstadt zieht. Das Warenangebot ist dennoch, so wie auch in Nürnberg, sehr traditionell. Auf der Bühne am Grünen Markt spielen zudem täglich Bläsergruppen aus der Region.

Auch Bad Windsheim lädt ab Freitag zum Reichsstädtischen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus ein. Er ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Landkreis Roth

Der wohl erste Weihnachtsmarkt in der Region ist der Rother Christkindlesmarkt. Der hat nämlich schon seit 23. November auf dem Marktplatz geöffnet. Dafür geht er nicht so lang: Er findet bis zum 10. Dezember an den Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag statt.

Nur am Samstag und Sonntag des ersten Adventswochenendes öffnen in Spalt im ganzen Innenstadtkern Hopfenstadel, alte Scheunen, Bierkeller, Hinterhöfe und Stuben für den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Nur wenige Kilometer weiter und ebenfalls nur am ersten Adventswochenende erstrahlt die Burg Abenberg im Weihnachtsglanz mit ihrem Burgweihnachtsmarkt. Den besucht traditionell am ersten Advent auch das Nürnberger Christkind.