Nürnberger Christkindlesmarkt: Tradition als Trumpf

Blinkende Girlanden und singende Rentiere sind tabu – auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Der setzt auf seine lange Tradition. Daher wird es auch in diesem Jahr kaum Neuerungen geben, vielmehr sollen traditionelle Artikel wie Kunsthandwerk und Spielzeug, Zwetschgenmännla und Rauschgoldengel, Bratwürste und Glühwein die Gäste anlocken. Dazu das besondere, traditionelle Flair des Marktes im Herzen der Altstadt.

Mehr als zwei Millionen Gäste im Advent erwartet

Erwartet werden in diesem Jahr wieder mehr als zwei Millionen Gäste, so viele wie im Vorjahr. Das erklärte die zuständige Wirtschaftsreferentin der Stadt, Andrea Heilmaier (CSU) bei der Vorstellung des diesjährigen Programms am Montag. Sie geht davon aus, dass die Besucherzahl stabil sein wird, auch wenn der Markt in diesem Jahr nur 24 Tag geöffnet haben wird.

Traditionsgemäß beginnt der Markt am Freitag vor dem ersten Advent. In diesem Jahr ist das der 1. Dezember. Dann wird das neue Christkind Nelli Lunkenheimer um 17.30 Uhr den berühmten Prolog auf der Empore der Frauenkirche sprechen. Mehr als 170 Buden mit rot-weißen Stoffdächern bilden dann auf dem Hauptmarkt das "Städtlein aus Holz und Tuch", wie es im Eröffnungsprolog des Christkinds heißt.