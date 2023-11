Lebkuchen und Kunsthandwerk: Christkindlesmärkte in Oberfranken

Punkt 17 Uhr kommt das Christkind am Montag nach Oberfranken. Genauer gesagt, nach Bayreuth. Es eröffnet gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt den Christkindlesmarkt. Dann wird auch die längste Lichterkette Frankens mit rund sieben Kilometer Länge für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Auch Kronach und die "Hofer Weihnacht" starten in die Adventszeit. Zahlreiche Märkte in der Region folgen.

Hofer Weihnacht mit Glühweinpyramide

Schon jetzt riecht es in der Bayreuther Innenstadt nach Glühwein, heißen Maronen und anderen Leckereien. Musik, ein Weihnachtsgedicht und Adventsgrüße vom Christkind – in diesem Jahr Anna Leykauf, traditionell eine Schülerin des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums (WWG) – sollen ihr Übriges zur Vorfreude auf die Weihnachtszeit tun.

Auch in Hof beginnt eine Woche vor dem 1. Advent der Budenzauber. Die "Hofer Weihnacht" will vor allem mit Kunsthandwerk Besucher locken. Ein besonderer Anziehungspunkt: die neun Meter hohe Glühweinpyramide. Am Dienstag zieht dann Bamberg mit seinem Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone nach. Bereits am Wochenende waren die ersten Stände im Sandgebiet das erste Mal geöffnet.

Kunst- und Weihnachtsmärkte in ganz Oberfranken

Der Kalender für Fans von Weihnachtsmärkten lässt sich gut füllen: In den kommenden Adventswochenenden sind nahezu überall in Oberfranken kleinere und größere Kunst- und Weihnachtsmärkte. Wie etwa der "Marktredwitzer Adventszauber", die "Ebser Weihnacht" in der Ebermannstädter Altstadt oder der "Rehauer Lebkuchenmarkt". Dort werden regionale Lebkuchenbäckereien aus Oberfranken und der Oberpfalz – mittlerweile sogar aus Sachsen – ihre Produkte anbieten. Vom Lebkuchenglühwein bis zur Lebkuchenbratwurst.

Auch Forchheim, Coburg, Pegnitz, Lichtenfels, Kulmbach und Wunsiedel öffnen ihre Buden. Und Thurnau lädt am zweiten Adventswochenende zum traditionellen Töpfer-Weihnachtsmarkt in und um das Schloss ein.

Erstmals Festungsweihnacht in Kronach

Auch Premieren werden in diesem Jahr gefeiert. So etwa in Bayreuth. Erstmals wird es einen "Advent im Gassenviertel" rund um die Stadtkirche geben und auch einen zusätzlichen Weihnachtsmarkt in der Wilhelminenaue. Am 2. Adventswochenende verwandelt sich außerdem zum ersten Mal in Kronach die Festung Rosenberg, genauer der mittlere Wallgraben, in eine Weihnachtsfestung.