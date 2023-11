Yoga-Guru festgenommen: Vorwürfe gegen Tantra-Bewegung

Es klingt wie ein Thriller: Junge Frauen werden nach Paris gefahren, auf einem Parkplatz in ein anderes Auto verfrachtet. Sie bekommen von innen verklebte Sonnenbrillen und Schlapphüte aufgesetzt – damit sie nicht sehen, an welchen Ort sie gefahren werden. Sie wissen nur so viel: Sie werden ihren spirituellen Lehrer treffen, Gregorian Bivolaru, für eine sogenannte Initiation – eine Art sexuelles Ritual nach angeblichen Tantra-Regeln. Diese Erlebnisse haben mehrere Betroffene dem Bayerischen Rundfunk so geschildert. Gregorian Bivolaru, heute 71, steht seit Jahren auf der Interpol-Liste. Bisher hielt er sich versteckt. Am Dienstag wurde er nahe Paris festgenommen.

Die Vorwürfe: Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, Menschenhandel

Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte im Juli 2023 Ermittlungen eingeleitet. Am Dienstag wurden 26 Frauen befreit, hieß es aus Pariser Ermittlerkreisen. Sie seien sexuell gefügig gemacht worden und in sehr beengten und unhygienischen Verhältnissen untergebracht gewesen. Sie sollen dazu gebracht worden sein, sich an pornografischen Chats zu beteiligen oder sexuelle Handlungen mit dem Guru zu akzeptieren.

BR-Recherchen decken sich mit den Vorwürfen

Die Schilderungen decken sich mit BR-Recherchen, die seit Monaten andauern. BR-Reporterinnen haben für den Podcast "Seelenfänger" mehrere ehemalige Atman-Anhänger und Anhängerinnen interviewt. Auch sie berichten von Vorwürfen wie Gehirnwäsche, Manipulation und Machtmissbrauch. Atman gehören nach eigenen Angaben Yogazentren in 30 Ländern der Welt an. Ein Gründungsmitglied ist die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga (DAtY). Sie betreibt Yogazentren in neun Städten in Deutschland, unter anderem in München, Nürnberg, Stuttgart und Berlin. Auf eine aktuelle BR-Anfrage schreibt die DAtY: "Herr Gregorian Bivolaru ist nicht der spirituelle Leiter oder Guru von DAtY."

Aussteigerin: "Die haben mir das Gehirn gewaschen"

Eine deutsche Aussteigerin sagt gegenüber dem BR zur Verhaftung von Bivolaru: "In mir keimt Hoffnung auf, dass in einem Dominoeffekt diese ganzen Yogaschulen zusammenbrechen." Die Yoga- und Tantrakurse in der DAtY hätten zunächst harmlos auf sie gewirkt. Sie sei fasziniert davon gewesen, habe Sinn und Abenteuerlust gespürt. Erst im Nachhinein hatte sie das Gefühl, manipuliert worden zu sein, sie fühle sich "mental und psychisch vergewaltigt". Bis heute hat sie mit den Erfahrungen aus ihrer Zeit in der Yogaschule zu kämpfen und sagt: "Die haben mir dort das Gehirn gewaschen."

Auf aktuelle Anfrage des Bayerischen Rundfunks schreibt die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga, ihr seien keine Fälle von Gehirnwäsche, Manipulation und Machtmissbrauch in ihrer Organisation bekannt. Und: "Wir verurteilen auch solche Vorgänge aufs Schärfste. Wir sind uns jedoch der Möglichkeit des Machtmissbrauchs und auch sexueller Übergriffe bewusst und bemühen uns um Prävention durch die Behandlung solcher und verwandter Themen."

Betroffene auch in Bayern

Eine weitere Aussteigerin hat im Münchner Yogazentrum der Schule mit Tantra-Yoga begonnen und war vor mehreren Jahren bei Bivolaru in Paris. Sie habe Sex mit ihm gehabt, nach angeblichen Tantra-Regeln – als Initiations-Ritus. Die Frau aus Bayern sagt: "Ich empfinde eine Mischung aus Scham, Schuld und Manipulation. Mich hat nie, zu keinem Zeitpunkt irgendjemand zu irgendwas gezwungen. Aber es fühlt sich trotzdem nicht so an, als hätte ich die freie Wahl gehabt."

Die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga schreibt dazu auf BR-Anfrage, die DAtY habe keine Person für einen Besuch bei Gregorian Bivolaru rekrutiert – "sollte die Zeugenaussage jener ehemaligen Schülerin der Wahrheit entsprechen, was wir nicht überprüfen können, sprechen wir uns ausdrücklich für rechtliche Verfolgung aus".

Das sagt der deutsche Ableger von Atman zu Gregorian Bivolaru

Die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga schreibt auf ihrer Webseite, dass einige Lehrer und Schüler in ihrem Verein Gregorian Bivolaru als spirituellen Lehrer gewählt haben, schließlich könne er wegen "seiner fundierten Erfahrung im Bereich des Yoga ihnen wertvolle persönliche Ratschläge geben". Dies sei jedoch eine freie Entscheidung eines jeden Kursteilnehmers oder Vereinsmitglieds. Auf BR-Anfrage schreibt die DAtY, sie sei in Aktivitäten, die Bivolaru und den anderen Verdächtigen aktuell vorgeworfen werden, "nicht involviert".

Lange Gefängnisstrafen drohen

Die Staatsanwaltschaft wirft den Festgenommenen unter anderem Entführung in einer organisierten Bande vor, was in Frankreich mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden kann. Für Bivolaru und die weiteren 40 Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

BR-Podcast in Arbeit

Seit Monaten recherchieren die BR-Reporterinnen Christiane Hawranek und Katja Paysen-Petersen für den Podcast "Seelenfänger" im Umfeld der Yoga-Bewegung Atman. Die Staffel, die sich mit der Yoga-Gruppierung befasst, erscheint Anfang 2024. Wer Hinweise an die beiden Reporterinnen hat, kann sich melden unter Christiane.Hawranek@br.de und Katja.Paysen-Petersen@br.de

Die aktuelle Staffel von "Seelenfänger" finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.