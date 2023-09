Naziverbrechen im Bergidyll: Dokumentation Obersalzberg eröffnet

Täter und Tatorte des Naziregimes – Vom Überfall Polens

Die neue Dauerausstellung verknüpft stärker als die bisherige Ausstellung aus dem Jahr 1999 den historischen Ort mit den Verbrechen des Naziregimes. So sehen die Besucher am Beginn der Ausstellung die Propagandabilder vom Privatmann Adolf Hitler beim Kaffeetrinken auf der Terrasse des Berghofs, damals gefilmt von Hitlers Partnerin Eva Braun. Ein Durchbruch in der Wand bildet eine Sichtachse auf das Innere der Ausstellung, das die Täter und Tatorte des Naziregimes thematisiert.

Der Blick fällt auf eine Stehle mit der Aufschrift "Warschau". Denn für die Nazigrößen war das Kaffeetrinken mit Bergblick die Pause von den Kriegsvorbereitungen: Auf dem Obersalzberg fällte Hitler beispielsweise die Entscheidung für den Überfall Polens und plante diesen.

Das Schicksal der Jüdin Dora Reiner

Außerdem neu: Die Ausstellungsmacher vom Institut für Zeitgeschichte erzählen die Geschichten von Opfern aus der Region. Zum Beispiel von der Jüdin Dora Reiner. Sie lebte in Schönau am Königsee, bis sie ins Judenlager Milbertshofen deportiert und schließlich erschossen wurde. Ihr Besitz wurde per Annonce im Berchtesgadener Anzeiger versteigert.

Die neue Dauerausstellung ist inhaltlich komplett überarbeitet. Zudem ist sie deutlich größer als die Ausstellung von 1999. Die war für die vielen Besucher zu klein geworden und wissenschaftlich sowie museumspädagogisch veraltet.

Teurer, verspäteter Neubau für die Dokumentation Obersalzberg

Der Grundstein für den Neubau wurde im Herbst 2017 gelegt. Die Eröffnung war ursprünglich für 2020 geplant. Doch der Neubau verzögerte sich und war erst Ende 2021 fertig. Das Projekt wurde mit 30,1 Millionen Euro zudem mehr als doppelt so teuer als geplant. Die Kosten trägt der Freistaat.