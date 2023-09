DFB-Pokal: FC Bayern locker eine Runde weiter - Sorgen um Gnabry

Klare Sache für den FC Bayern München in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde bei Drittligist Preußen Münster. Schon vor der Pause sorgten die Münchner in einer einseitigen Partie durch Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting, Konrad Laimer und Frans Krätzig für die Vorentscheidung. Mathys Tel erhöhte kurz vor Schluss sogar noch auf 4:0. Das Weiterkommen geriet gegen biedere Westfalen zu keiner Zeit in Gefahr. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Serge Gnabry, der nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden musste.

Ohne drei etatmäßige Innenverteidiger musste Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Begegnung angehen, dazu wurde Torjäger Harry Kane zunächst geschont. Anstelle des Engländers, der zunächst auf der Bank saß, spielte Eric Maxim Choupo-Moting im Sturmzentrum. Leon Goretzka und Noussair Mazraoui übernahmen die Positionen in der Innenverteidigung, da Min-jae Kim, Dayot Upamecano und Matthjis de Ligt allesamt verletzt passen mussten.

Kane-Ersatz Choupo-Moting knipst: Erste Chance, erstes Tor

Im Tor feierte zudem Neuzugang Daniel Peretz wie geplant sein Pflichtspieldebüt für den Rekordpokalsieger. Bei dem standen im Vergleich zum 7:0 gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag neben Goretzka auch Serge Gnabry, Mathys Tel und Jamal Musiala neu in der Anfangsformation. Das erste Ausrufezeichen setzte aber Choupo-Moting. Gleich die erste Chance der Bayern nutzte der 34-Jährige eiskalt. Sein Drehschuss in der 9. Minute nach Hereingabe von links zappelte im Netz.

Die Bayern waren also früh auf Kurs. Selbst ein kleiner Schreckmoment änderte daran nichts: Serge Gnabry verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Münsters Keeper Johannes Schenk am linken Arm und musste ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Für ihn war nun der junge Frans Krätzig im Spiel, der mit seiner ersten Ballberührung um ein Haar gleich getroffen hätte (12.). Schenk hatte etwas dagegen.

FCB-Leihspieler Schenk verhindert höheren Rückstand

Überhaupt Johannes Schenk: Der Torwart, der vom FC Bayern an Münster ausgeliehen ist und wie sein Gegenüber Peretz sein erstes Saisonspiel machte, präsentierte sich stark, hielt in der Folge auch Bälle von Musiala und Choupo-Moting und seine Preußen somit im Spiel. Erst Konrad Laimer konnte ihn mit einem Kopfball ins lange Eck wieder bezwingen (40.). Spätestens als auch noch Krätzig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) aus kurzer Distanz traf, war das Spiel dann noch vor dem Halbzeitpfiff entschieden. Es war sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern bei seiner Pokalpremiere.