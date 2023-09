Wildes Champions-League-Duell: FC Bayern feiert knappen Sieg

Trainer Thomas Tuchel, der die Regie an der Seitenlinie wegen einer Gelb-Roten-Karte aus der letzten Saison seinem Co-Trainer Zlotl Löw überlassen musste, verzichtete beim Start in die Gruppenphase der Champions League zunächst auf Routinier Thomas Müller. Den Vorzug für die Start-Elf gegen Manchester United bekam Jamal Musiala der sich mit glänzenden Aktionen beim Coach bedankte.

Den besseren Start erwischte aber zunächst Manchester. Ein Ballverlust der Münchner brachte die erste Chance für die Gäste. Leroy Sané hatte am eigenen Strafraum einen fatalen Querpass gespielt und die Red Devils eingeladen. Christian Eriksen legte quer und Alphonso Davies musste in höchster Not klären. Der Abpraller landete wieder beim Dänen, der mit seinem Schuss aus spitzem Winkel allerdings an Sven Ulreich (4.) scheiterte.

Sané löst den Knoten

Trotz Anlaufschwierigkeiten gelang den Bayern mit dem ersten richtigen Torschuss auch der erste Treffer. Als Torschütze ließ sich Sané (28. Minute) feiern, der die Kugel flach und mittig aus 18 Metern aufs Tor schickte. Weil Manchester-Tormann Onana beim harmlosen Distanzschuss patzte, landete der Ball im Tor. Der Treffer verunsicherte das Team von Trainer Erik ten Haag, beim Rekordmeister sorgte es dagegen für Selbstvertrauen.

Gnabry legt schnell nach

Obwohl die Münchner nicht gerade fehlerfrei unterwegs waren, gelang nur vier Minuten später der zweite Treffer. Vorbereitet hatte ihn Musiala, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte und Gnabry perfekt in Szene setzte. Der 28-Jährige vollstreckte mit links ins rechte Eck. Gegen die nun völlig unsortierten Red Devils hätte Sané kurz vor der Pause fast noch das 3:0 nachgelegt, der Ball rauschte aber knapp am linken Eck vorbei. So ging es mit der komfortablen 2:0-Führung in die Pause.

Manchester kommt zurück

Frisch eingestellt meldete sich Manchester zur zweiten Hälfte im Spiel zurück. Rasmus Højlund schloss einen Angriff der Engländer aus der Drehung ab, weil Min-jae Kim den Ball abfälschte landete der Anschlusstreffer unhaltbar für Ulreich im Bayern-Tor.

Kane verwandelt Strafstoß

Doch die Freude währte nur kurz, denn Dayot Upamecano hatte das Leder im Strafraum an den leicht abgestreckten Arm von Christian Eriksen geköpft. Nachdem sich der VAR meldete, checkte Schiedsrichter Nyberg die Szene am Monitor und entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Stürmer Harry Kane in der 53. Minute mit einem wuchtigen und platzierten Schuss und stellte die Anzeige auf 3:1.

Musiala überzeugt mit starkem Spiel

Nur zwei Minuten später lag schon das 4:1 für die Münchner in der Luft: Wieder legte Musiala für Sané (55.) auf, der das Leder aber an den linken Innenpfosten knallte. Der Einsatz des Youngsters hatte sich derweil schon längst gelohnt. In der 62. Minute setzte sich der 20-Jährige im Mittelfeld durch und legte dieses Mal für Kane auf. Der Engländer versuchte mit einem strammen Schuss Onana zu überlisten, hatte damit allerdings kein Glück.

Die Münchner kombinierten jetzt mit viel Spielfreude nach belieben und waren dem 4:1 näher als Manchester dem 3:2. United war platt und Onana musste per Flugeinlage einen strammen Schuss von Erik Maxim Choupo-Moting (78.) entschärfen. Der war allerdings in Schusslaune und prüfte den Keeper nur fünf Minuten später erneut. Der United-Keeper parierte jedoch sicher.

Drei Treffer in der Schlussphase

In der 88. Minute dann die Überraschung - Casemiro traf zum 3:2. Doch die Antwort des FC Bayern ließ nicht lange auf sich warten. Der in der 87. Minute eingewechselte Mathys Tel stellte auf 4:2. Doch United konnte erneut nachlegen: Casemiro legte zum Doppelpack auf und erhöhte in der Nachspielzeit noch zum 4:3-Endstand.