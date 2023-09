Datenanalyse: Was beim CO₂-Sparen am meisten bringt

Beim globalen Klimastreik waren am vergangenen Freitag allein in Deutschland zigtausende Menschen in ganz Deutschland auf den Straßen. Organisiert werden die großen Klimaproteste erneut vor allem von Fridays For Future, unterstützt wurden sie von großen Organisationen wie dem BUND, der Deutschen Umwelthilfe oder der Diakonie. Sie alle fordern, das Klimaschutzgesetz zu verschärfen, schneller aus Kohle, Gas und Öl auszusteigen und eine grundlegende Mobilitätswende einzuleiten.

Im Klimaschutzgesetz ist festgeschrieben, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral sein soll – am kommenden Freitag befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Gesetz, über das nicht nur in den kommenden Tagen viel diskutiert werden wird. Doch wie steht es wirklich um die aktuelle Klimapolitik Deutschlands? Und welche CO₂-Einsparungen bringen besonders viel für den Klimaschutz?

Um das zu beurteilen, liefert der Projektionsbericht des Umweltbundesamtes wichtige Informationen. Der Bericht, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird, analysiert, ob die Klimaziele mit der derzeitigen Klimapolitik erreicht werden. BR Data hat den neuesten Projektionsbericht ausgewertet, um die effektivsten Mittel zum CO₂ -Sparen zu identifizieren. Mit den folgenden Maßnahmen kann pro Sektor das meiste CO₂ eingespart werden.

Grafik: Maßnahmen mit dem größten Anteil an CO₂-Einsparungen nach Sektor