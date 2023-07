Landtagswahl: Welche Parteien und Wählergruppen antreten dürfen

Insgesamt 21 Parteien und Wählergruppen dürfen sich an der Landtagswahl in Bayern im Herbst beteiligen und Wahlvorschläge einreichen. Das hat der Landeswahlausschuss in seiner Sitzung in München entschieden.

Neben den etablierten Parteien, die ohnehin schon im Bayerischen Landtag oder im Deutschen Bundestag vertreten sind (AfD, CDU, CSU, DIE LINKE, FDP, FREIE WÄHLER, GRÜNE, SPD und der südschleswigsche Wählerverband SSW) und daher keinen Antrag auf Zulassung stellen mussten, haben 12 weitere Parteien und Wählergruppen die formalen Hürden des bayerischen Landeswahlgesetzes erfüllt. Darunter bereits bekannte wie die ÖDP, die Bayernpartei (BP), die Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis), DIE FRANKEN, Volt und die Tierschutzpartei.

Neu dabei: die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD)

Wahlvorschläge für den 8. Oktober 2023 einreichen darf zudem erstmals die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD), die laut Selbstbeschreibung die "Partei des Pöbels und der Sozialschmarotzer" ist und mit dem Slogan "Arbeit ist scheiße!" wirbt.

Auch die Partei der Humanisten (PdH), die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, DIE NEUE MITTE – Zurück zur Zukunft, die PARTEI und die V-Partei³, die sich für Veränderung, Vegetarier und Veganer einsetzt, dürfen mit Vorschlägen zur Landtagswahl antreten.

Piratenpartei, ESP und CEUVP scheitern an Formalien

An Formalien des Landeswahlgesetzes gescheitert sind dagegen drei Parteien: die Ethisch Soziale Partei Deutschlands (ESP), die CHRISTLICHE EUROPÄISCHE UNION VOLKS PARTEI (CEUVP) und die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN). Letztere hatte dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung nicht fristgerecht, spätestens 90 Tage vor der Wahl, angezeigt (10. Juli, 18 Uhr), sondern erst zwei Tage später. Bei der CEUVP fehlten notwendige Unterschriften und bei der ESP war der Name nicht eindeutig genug.

"Die Formalien sind keine Kleinigkeiten", sagte Landeswahlleiter Thomas Gößl im Anschluss an die Sitzung zu BR24. "Das Gesetz sagt, der Name muss klar sein und er muss unterscheidbar sein, so dass die Wählerinnen und Wähler wissen, die Partei XY ist die Partei XY, damit sie nicht verwechselt werden."

19 Parteien stehen im Oktober in Bayern zur Wahl

Da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass CDU und SSW zur Landtagswahl im Oktober keine Wahlvorschläge einreichen werden, stehen in Bayern 2023 insgesamt 19 Parteien und Wählergruppen zur Wahl – und damit eine mehr als bei der vergangenen Landtagswahl im Oktober 2018.