Grenzkontrollen laufen aus - Innenminister will Verlängerung

Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Das "Tor zum Osten" wird es oft genannt. Rund 6.000 Fahrzeuge fahren hier im Schnitt täglich aus Tschechien über die A6 nach Deutschland. Vor genau 16 Jahren gingen an diesem Ort die Schlagbäume hoch, die freie Fahrt im Schengen-Raum war möglich. 2007 sind die Grenzkontrollen zu Tschechien weggefallen, die Schleierfahndung mit stichprobenartigen Kontrollen wurde zur neuen Methode in der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Deutlicher Rückgang an illegalen Einreisen seit Oktober

Heute müssen wieder alle Fahrzeuge bremsen. Kurz nach der Grenze leitet die Bundespolizei Waidhaus seit Mitte Oktober alle Verkehrsteilnehmer von der A6 auf den Parkplatz Ulrichsberg. Es erfolgt eine Sichtkontrolle in jeden Wagen, in vielen Fällen heißt es "Papiere bitte", aussteigen und Kofferraum öffnen.

Nur mehr eine Schleusung hat die Bundespolizei seit Mitte Oktober an der Kontrollstelle bei Waidhaus an der A6 zu verzeichnen. Und auch die bayerische Grenzpolizei bestätigt: Die Zahl an illegalen Einreisen und Schleusungen habe seit den stationären Grenzkontrollen der Bundespolizei und den verstärkten Kontrollen der Grenzpolizei an der Autobahn deutlich abgenommen. Zum 1. Juli 2018 wurde in Bayern die bayerische Grenzpolizei neu gegründet. Vorrangiges Ziel ist die Bekämpfung der illegalen Migration und der grenzüberschreitenden Kriminalität. Auch die Bundespolizei schützt unter anderem die Grenzen von Deutschland. Sie ist zuständig für Straftaten, die über die Grenzen von Deutschland hinausgehen.

Gründe für Rückgang: der Winter und Maßnahmen in Serbien

Aus Polizeikreisen heißt es, mit Einbruch des Winters und der Kälte gehen die Zahlen jedes Jahr zurück. Doch eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern nennt einen weiteren Grund: In Serbien gebe es intensivere Polizeimaßnahmen. Hier gibt es viele Schleuserbanden und in Serbien startet ein großer Teil der Schleuserfahrten nach Bayern.

Für Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist es aber noch deutlich zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Der hohe Kontrolldruck müsse deutschlandweit beibehalten werden, fordert er. Außerdem müsse sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine nachhaltige Begrenzung der illegalen Migration einsetzen, also den besseren Schutz an den EU-Außengrenzen.