Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Die Bundesanwaltschaft in Berlin und in den Niederlanden hat vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas festnehmen lassen. Es geht um Waffen, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten.