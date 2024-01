Glatteis bremst Bayern aus – Warnungen bis Donnerstag

Schulschließungen auch am Donnerstag

In den Regierungsbezirken Mittelfranken und Unterfranken sowie zahlreichen weiteren Städten und Landkreisen fiel am Mittwoch wegen des Winterwetters der Präsenzunterricht an den Schulen aus. Erst am Vormittag wurde mitgeteilt, dass es an den Schulen in Oberfranken heute keinen Nachmittagsunterricht gibt und die Schulen wegen der angekündigten Glatteisgefahr um 13.00 Uhr schließen sollen. Auch viele Kindergärten und Kindertagesstätten in Bayern blieben geschlossen.

Für Donnerstag wurden bereits neuerliche Schulausfälle angekündigt. Einen Überblick zu den aktuellen Schulschließungen finden Sie hier.

Untermain: Zahlreiche Stürze und Knochenbrüche

Einige Kliniken in Bayern rechneten mit einem erhöhten Notfallaufkommen und baten um Verständnis, wenn heute geplante Eingriffe verschoben werden müssen. Am bayerischen Untermain rund um Aschaffenburg meldete die Rettungsleitstelle, dass die Einsatzkräfte im Dauereinsatz seien. Zahlreiche Menschen seien gestürzt und hätten sich Prellungen oder Knochenbrüche zugezogen. Zusätzlich beförderten auch Mitarbeiter des Katastrophenschutzes die Verletzten in Kliniken.

In mehreren Städten, etwa in Nürnberg und Coburg, stellten die Müllabfuhren den Betrieb ein. Die Gefahr für die Beschäftigten und die Verkehrsteilnehmer sei zu groß, hieß es. Wegen Glatteisgefahr sind auch der Tiergarten Nürnberg und der Zoo Augsburg am Mittwoch geschlossen.

Glätteunfälle in Bayern mit Verletzten

Auf glatten Straßen kam es am Mittwoch auch immer wieder zu Unfällen, wobei es meist nur Leichtverletzte gab. Allein das Polizeipräsidium in Kempten meldete mindestens 32 Verkehrsunfälle durch Glätte. Im Raum Regensburg kam es in der Mittagszeit wegen Blitzeis zu einer ganzen Serie von Unfällen auf der Autobahn 3.

Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse haben die Buslinien im Landkreis Miltenberg den Betrieb zum Nachmittag eingestellt, ebenso ruht der Busverkehr im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Mehr als 250 Flüge am Flughafen München annulliert

Am Flughafen München wurden am Mittwoch 250 Flüge annulliert, etwas mehr als ein Drittel der geplanten Starts und Landungen. Im Laufe des Tages normalisierte sich die Lage allerdings, wie ein Sprecher berichtete. Beide Start- und Landebahnen konnten ab dem späten Vormittag wieder genutzt werden. Reisenden wird weiterhin empfohlen, sich bei den Airlines über den Flugstatus zu informieren. Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben "den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert".

Am Airport Nürnberg laufe der Betrieb bislang weitgehend regulär, so ein Sprecher. Der Winterdienst sei im Einsatz, Flugzeuge würden enteist. An diesem Mittwoch fallen nach aktuellem Stand acht Flüge von und nach Frankfurt/Main aus. Sie waren von der Airline in Frankfurt annulliert worden.

Keine Starts am Frankfurter Flughafen möglich

Am Frankfurter Flughafen waren mittags keine Flugzeugstarts mehr möglich. Die Flugzeuge könnten wegen des anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Zuvor war bereits mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen worden.

Der Flughafen Saarbrücken kündigte am Dienstagabend an, dass er seinen Flugbetrieb am Mittwoch komplett einstelle. Der angekündigte Schneefall und Eisregen hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Berliner Hauptstadtflughafen BER. Für Mittwoch wurden bereits mehrere Flüge gestrichen, wie eine Flughafensprecherin sagte.