Ministerpräsident Söder hält an seinem Vize Aiwanger fest

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Ungeachtet der Vorwürfe gegen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Zusammenarbeit mit dem Freie-Wähler-Chef fort. Bei einem Pressestatement in München sagte Söder, Aiwanger habe sich entschuldigt, von dem antisemitischen Flugblatt distanziert und auch Reue gezeigt. Einen Beweis, dass er das Flugblatt verfasst oder verbreitet habe, gebe es bis heute nicht. Der Vorfall liege zudem 35 Jahre zurück und seither gebe es "nichts Vergleichbares". In der Gesamtabwägung wäre dem Ministerpräsidenten zufolge eine Entlassung aus dem Amt "nicht verhältnismäßig".

Aiwanger hatte dem Ministerpräsidenten am Freitagabend seine Antworten auf 25 Fragen zu Vorwürfen wegen seines Verhaltens als Jugendlicher zukommen lassen, die Söder anschließend prüfte. Der CSU-Politiker betonte, er habe sich die Entscheidung nicht leichtgemacht. "Es ging und geht um schwere Vorwürfe." Antisemitismus habe keinen Platz in Bayern. Leider sei Aiwangers Krisenmanagement in der vergangenen Woche nicht sehr glücklich gewesen. Doch er es habe "spät, aber nicht zu spät" eine klare Entschuldigung und Distanzierung gegeben.

Aiwanger wegen Vorwürfen zu seiner Jugend unter Druck

Der Wirtschaftsminister war vor mehr als einer Woche wegen eines antisemitischen Flugblatts aus seiner Schulzeit unter Druck geraten. Er bestreitet, es geschrieben zu haben. Stattdessen gab sein älterer Bruder Helmut an, er sei der Verfasser. Hubert Aiwanger räumte aber ein, dass ein oder mehrere Exemplare des Papiers damals in seiner Schultasche gefunden worden seien und er eine Strafe seines Gymnasiums akzeptiert habe. Ob er einzelne Exemplare des "ekelhaften" Flugblatts weitergebeben habe, wisse er nicht mehr.

In einem Pressestatement wies er am Donnerstag Vorwürfe von Ex-Mitschülern zurück, als Schüler Hitler-Reden einstudiert und den Hitlergruß gezeigt zu haben. Zur Anschuldigung, judenfeindliche Witze erzählt zu haben, sagte der Minister: Er könne das aus seiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigten. Mit Blick auf mögliche "Verfehlungen" sagte er: "Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit." Zugleich beklagte der Freie-Wähler-Chef eine "politische Kampagne gegen mich und meine Partei". Er solle politisch und persönlich fertiggemacht werden.