Ex-CSU-Chef Huber: "Hätten uns mehr mit AfD beschäftigen müssen"

Aiwanger als "großer Abstauber" der Landtagswahl

Erwin Huber übte angesichts des Erfolgs der Freien Wähler bei der Landtagswahl auch Kritik am "Übermut der Populisten der Freien Wähler", diesen müsse die CSU zukünftig "eingrenzen". Er kritisierte seine eigene Partei dafür, sich im Wahlkampf zu früh auf eine Koalition mit den Freien Wählern festgelegt zu haben: Das sei "politisch und strategisch problematisch" gewesen.

"Es hat bei uns eine Beißhemmung gegenüber dem Aiwanger gegeben, und deswegen hat er in diesem Dialektgebiet von Regensburg bis Reichenhall ungeheuer abgesahnt, auch mit dieser Opferrolle, in die er sich selbst begeben hat." Er selbst, so Huber, habe den Freie-Wähler-Chef in der Vergangenheit mehrfach kritisiert und dafür Gegenwind aus der eigenen Partei bekommen. Im Rückblick habe sich Aiwanger bei der Landtagswahl "als großer Abstauber" herausgestellt: "Wir haben Arbeit gemacht und er hat das Trinkgeld kassiert." So könne es nicht weitergehen, meinte Huber.

Huber sieht Solidarität wegen Flugblatt-Affäre

Bei der Landtagswahl hatten die Freien Wähler 15,8 Prozent der Stimmen geholt, ein neuer Rekordwert. Huber glaubt aber nicht, dass die CSU-Wähler, die zu den Freien Wählern abgewandert sind, für immer verloren seien: "Das sind keine dauerhaften Wählerschaften." Stattdessen sieht er den Hauptgrund in der Solidarisierung vieler Wähler mit Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger vor dem Hintergrund der sogenannten Flugblatt-Affäre: "Ich glaube, das war so der Aufschrei vor allem auch in Niederbayern: So kann man nicht mit einem von uns umgehen."

Mit dem Wahlergebnis seiner eigenen Partei zeigte sich Huber nicht ganz zufrieden, da gebe es noch "Luft nach oben" – als Volkspartei solle sie schon den Anspruch haben, mindestens "40 Prozent" zu erreichen.

Koalitionsverhandlungen wie "niederbayerischer Viehhandel"

In den Tagen nach der Landtagswahl gab es öffentliche Schlagabtausche zwischen CSU und Freien Wählern, Hubert Aiwanger nannte das Auftreten unter anderem "mädchenhaft", Söder nannte Aiwanger "pubertär". Diese Streitereien rund um die Koalitionsverhandlungen dürfe man "nicht so tragisch nehmen", meinte Huber und zog den Vergleich: "Das ist wie beim niederbayerischen Viehhandel, da wird vorher auch bisschen geschummelt."

Kabarettist Springer hingegen bewertete das Verhalten von CSU und Freien Wählern als "unwürdig gegenüber dem Wähler". Für die nächste Legislaturperiode prognostizierte Huber, seine Partei werde mit den Freien Wählern "vernünftig" zusammenarbeiten – aber nur, "wenn der Aiwanger nicht übermütig wird."