AfD als Oppositionsführer: Was das für den Landtag bedeutet

Rederecht: AfD darf Regierung zuerst antworten

Die neue Reihenfolge hat unter anderem Auswirkungen auf das Rederecht. So darf die AfD künftig als Erstes auf Erklärungen der voraussichtlichen Staatsregierung von CSU und Freien Wählern antworten. Außerdem erhält die Rechtsaußen-Partei, die nun über zehn Mandate mehr verfügt als nach der Landtagswahl 2018, aufgrund ihres Stimmenzuwachses längere Redezeiten. Wie diese genau ausfallen werden, steht nach Angaben der Pressestelle des Landtags aktuell noch nicht fest. Die genaue Verteilung muss nach dem sogenannten "Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren" erst noch ermittelt werden.

AfD hat wohl Anspruch auf mehr Ausschüsse - Wahl aber ungewiss

Die einzelnen Fraktionen im Landtag haben Anspruch auf Vorsitze in den verschiedenen Ausschüssen. In der abgelaufenen Legislatur gab es davon insgesamt 14 Stück, wobei diese nicht gleichmäßig von den Fraktionen besetzt werden. Wer wie viele Vorsitze bekommt, bemisst sich ebenfalls an der Stärke im Parlament. Nachdem Zugriffsrechte und Reihenfolge feststehen, wählen die Fraktionen nacheinander welchen Ausschuss sie übernehmen möchten.

Erst Anfang November, nach der Regierungsbildung und der konstituierenden Sitzung des Landtags, wird feststehen, wie viele Ausschüsse es in der kommenden Wahlperiode geben wird. Die Pressestelle des Landtags teilt jedoch mit, dass die AfD aufgrund ihres gestiegenen Stimmanteils mehr Ausschussvorsitze für sich beanspruchen könnte als bisher.

Aus dem Vorschlagsrecht für den Vorsitz ergibt sich jedoch kein Automatismus - der Kandidat oder die Kandidatin der Partei muss von den Ausschussmitgliedern gewählt werden: In der abgelaufenen Legislatur hatte die AfD zum Beispiel Anrecht auf einen Ausschuss - sie wählte "Bildung und Kultus". Der Kandidat der Partei, Markus Bayerbach, wurde als Vorsitzender von der Mehrheit gewählt. Dann wurde jedoch öffentlich, dass Bayerbach Mitglied eines AfD-Charts war, in dem sich andere Nutzer teils rechtsradikal geäußert hatten. Bayerbach hatte zunächst behauptet, nicht Teil der Chatgruppe gewesen zu sein, was nicht stimmte. Der Bildungsausschuss wählte ihn im Januar 2022 von seinem Vorsitz ab. Einen solchen Vorgang hatte es im Bayerischen Landtag zuvor noch nie gegeben.

Als die AfD später Oskar Atzinger als Ausschussvorsitzenden vorschlug, versagten ihm die Mitglieder eine Mehrheit der Stimmen. Bis zum Ende der Legislatur wurde der Ausschuss vom stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Gotthardt (Freie Wähler) geleitet. Bayerbach trat später aus der AfD-Fraktion und auch aus der Partei aus, blieb aber als fraktionsloses Mitglied im Landtag.