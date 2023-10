Landtagswahl in Bayern: Alle Zahlen und Grafiken auf einen Blick

Sitzverteilung

Für die Mehrheitsbildung im Landtag ist das Sitzverhältnis entscheidend. Dargestellt ist die Anzahl der Mandate pro Partei. Im Normalfall hat der bayerische Landtag 180 Sitze. Im Laufe des Abends wurden jedoch Überhang- und Ausgleichsmandate einbezogen, weswegen die Gesamtzahl der Sitze ansteigt. Parteien, die nach unter 5 Prozent der Gesamtstimmen liegen, sind nicht bei der Sitzverteilung dabei.

Aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten werden dem 19. Bayerischen Landtag voraussichtlich 203 Abgeordnete angehören. Das sind zwei weniger als in der vergangenen Legislaturperiode. Dabei enthalten sind elf Überhangmandate für die CSU. Sieben Ausgleichsmandate gehen an die Freien Wähler, zwei an die AfD sowie drei an die Grünen.