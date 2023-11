Erste Skigebiete in Bayern starten in die Saison

Wintersportler aufgepasst: Der Schneefall der letzten Tage und die niedrigen Temperaturen sorgen für einen frühen Bilderbuchstart der Skisaison, so die Einschätzung einer Sprecherin der Alpen Plus Skigebiete in Oberbayern. Dort öffnen einige Anlagen zu ermäßigten Preisen, aber erstmal nur an diesem Wochenende. Am Spitzingsee (Schneehöhe derzeit 80 Zentimeter) werden der Kurven-, der Osthang- und Nordhanglift laufen. Am Sudelfeld liegt die Schneehöhe aktuell bei 65 Zentimetern. Dort gehen der 6-er Sessellift mit der Familienabfahrt in Betrieb sowie der Wedel- und der Hotellift. Unter der Woche bleiben die Skilifte noch einmal geschlossen, um dann ab dem 2. Adventswochenende (09./10. Dezember) durchgehend zu öffnen. Der Tagespass für Erwachsene kostet dann regulär 49,50 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen 24 Euro. Auch die Wallbergbahn am Tegernsee ist ab Samstag wieder täglich in Betrieb, allerdings bleibt die Rodelbahn vorerst noch geschlossen.

Beste Wintersport-Bedingungen auf der Zugspitze

An der Zugspitze startet heute (Freitag) planmäßig der Betrieb. Bei besten Bedingungen: 80 Zentimeter bis 1,50 Meter Naturschnee als Pistenauflage - das ist eine Ansage. So viel Schnee zum Start in die Wintersaison ist auch auf rund 2.600 Meter Höhe etwas besonders - so hoch liegt Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet. War letztes Jahr gerade mal nur ein Lift zum Saisonstart geöffnet, sind es dieses Mal gleich drei. Der Sonnenkar-Sessellift, der Wetterwandeck-Sessellift und der Skilift Weißes Tal nehmen ihren Betrieb auf. Auf acht Pisten kann insgesamt gefahren werden. Für Fußgänger und Winter-Ausflügler wird der Rundwanderweg und die Familienrodelbahn geöffnet. Das Tagesticket für die Zugspitze, egal ob Skifahrer oder Fußgänger, kostet für Erwachsene 62 Euro. Das Skigebiet Zugspitze verzichtet seit jeher auf Kunstschnee, deshalb ist der Schneespaß wetterabhängig.

Skigebiet Großer Arber startet früher in die Saison

Auch am Großen Arber im Bayerischen Wald ist es aktuell komplett weiß. Bis zu 50 Zentimeter hoch liegt der Schnee im Skigebiet. Und so können Wintersportler in Ostbayern einen deutlich früheren Saisonstart als im vergangenen Jahr erleben. Ab Samstag öffnet das Familienskigebiet. Das hat der Sprecher der Arber-Bergbahn, Andreas Stadler, BR24 auf Anfrage mitgeteilt: "Als Mitarbeiter fürs Skigebiet fiebert man eigentlich schon ab Mitte des Jahres auf die kommende Wintersaison hin. Und da freut es einen natürlich, wenn man die ersten Skifahrer oder Wintersportler begrüßen kann. Wir starten dieses Wochenende mit einem kleinen Pre-Opening."

Drei Pisten werden demnach geöffnet, unter anderem die Familienpiste. Außerdem läuft der Gondelbetrieb auf den Arber für Spaziergänger an, so Stadler. Nach dem "Pre-Opening" am Wochenende sollen dann nächste Woche von Montag bis Donnerstag weitere Revisions-Arbeiten stattfinden, bevor ab kommenden Freitag (8.12.) die offizielle Saisoneröffnung stattfinden soll. Die Tageskarte kostet für Erwachsene dann 42 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 30 Euro. Auch Familien-Tageskarten gibt es am Großen Arber: 120 Euro zahlen beispielsweise zwei Erwachsene plus zwei Kinder.

Erste Skilifte im Allgäu laufen bereits

Schnee satt auch im Allgäu: Seit dem Morgen (Freitag) sind bereits die ersten Lifte der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen am Söllereck in Betrieb. Wegen der ergiebigen Schneefälle startet das Söllereck heuer bereits zwei Wochen früher. Geplant war der Saisonstart eigentlich erst am 15. Dezember. Bereits über zwei Meter Schnee liegen am Berg, rund 60 Zentimeter sind es im Tal. Die weiteren Skigebiete am Nebelhorn, an der Kanzelwand und dem Fellhorn ziehen dann ab dem 8. Dezember nach. Auch in diesem Jahr werden die Skipässe teurer. Hendrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahnen AG und stellvertretender Vorsitzende des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte: "Die Inflation trifft auch die Bergbahnen sehr hart. Je nach Gebiet werden die Preise zwischen fünf und zehn Prozent angehoben." Für das gesamte Skigebiet der OK-Bergbahnen kostet die Tageskarte 62,90 Euro, für Kinder bis 15 Jahre 23 Euro, für Kleinkinder 13 Euro. Die meisten Gäste kämen, so Volpert, aus der Region und würden sich eine Wochenkarte oder einen Saisonpass kaufen.

Vorsicht: Lawinengefahr abseits der Pisten

Wegen der Schneelage informiert nun auch täglich die Lawinenwarnzentrale über die Lawinenlage im Alpenraum. Da aktuell immer wieder Schneefall vorhergesagt ist, herrscht oberhalb der Waldgrenzen (1.500 Meter) eine erhebliche Lawinengefahr. Dort kann Triebschnee bereits durch einen einzelnen Wintersportler als Schneebrettlawine ausgelöst werden.