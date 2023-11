Wintersport: Skizentren stehen in den Startlöchern

Dank des Neuschnees der vergangenen Tage und der frühwinterlichen Witterung können Wintersportler in Ostbayern auf einen früheren Saisonstart als im vergangenen Jahr hoffen. Erste Langlaufloipen sind bereits gespurt.

Erste Skilangläufer unterwegs

Beim Ski- und Langlaufzentrum Silberhütte im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz sind schon die ersten Langläufer unterwegs.

Seit Samstag, 25. November, kann man bereits auf 15 Kilometern im Sportzentrum Finsterau im Landkreis Freyung-Grafenau langlaufen, zum Beispiel auf der Buchwald-Loipe und der Renn-Loipe.

Rodeln in Sankt Englmar

Am Bretterschachten bei Bodenmais im Landkreis Regen laufen noch Forstarbeiten, aber da soll die nächsten Tage gespurt werden. In Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen sind die Loipen noch nicht präpariert, hier soll am Wochenende allerdings die Rodelsaison beginnen.

Alpin-Skifahrer müssen sich noch gedulden

Alpin-Skifahrer müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Allerdings könnte am Großen Arber die Saison bereits am Wochenende starten. Der Pressesprecher der Arberbergbahn, Andreas Stadler: "Das ist wirklich ein Winterwunderland, wir haben rund 35 Zentimeter Naturschnee, wenn es so weiter geht mit dem Schnee würden wir sogar vielleicht kommendes Wochenende öffnen. Final entscheidet sich das am Mittwoch oder Donnerstag. Da sprechen wir nochmal mit dem Pistenchef."

Das wäre dann ganze zwei Monate früher als im vergangenen Winter. Da konnte das Skigebiet am Großen Arber erst Ende Januar öffnen.

Pisten-Teams "in den Startlöchern"

30 bis 40 Zentimeter Naturschnee liegen auch schon am Geißkopf im Landkreis Regen. Hier werden gerade die Lifte und die Gastronomie vorbereitet, sagt Geschäftsführer Franz Dominik von Poschinger-Bray. "Die Mannschaft steht schon in den Startlöchern und sie würden sich irrsinnig freuen, wenn wir noch vor Weihnachten aufmachen könnten."

Das Ganze sei aber natürlich wetterabhängig. Es sei die letzten Jahre schon häufiger vorgekommen, dass es vor Weihnachten nochmal warm wurde, so Poschinger-Bray zum BR. Man werde die nächsten Tage die ersten Pisten präparieren und gegebenenfalls zusätzlich beschneien.

Auch das Skizentrum Mitterdorf im Landkreis Freyung-Grafenau plant den Saisonstart für Mitte Dezember.