Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie spielen in diesem Winter keine Rolle mehr. Doch heuer erschwert die Energiekrise die Ski-Saison in Bayern. Welche Skigebiete haben geöffnet? Welche Einschränkungen gibt es? Alles was Sie zum Skiurlaub und Ski-Alpin wissen müssen.