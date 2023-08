Ermittlungen nach mutmaßlichem Angriff auf AfD-Politiker

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf den Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca laufen die Ermittlungen. Das hat die Polizei BR24 bestätigt. Wie die AfD in einer Pressemitteilung erklärt, sei der 35-Jährige am Freitagabend nach einer Grillfeier in Augsburg-Oberhausen auf dem Heimweg bei der Begegnung mit einer Gruppe junger Männer attackiert und niedergeschlagen worden.

Politiker verletzt

Er habe schwere Prellungen im Gesicht und am Körper sowie eine Verletzung am Sprunggelenk davongetragen und sei im Krankenhaus behandelt worden, so Jurca in einem ausführlichen Video der Partei, das auf Youtube gepostet wurde. Ein Freund, der ihn begleitet habe, sei mit leichteren Blessuren davon gekommen.

Frage nach der Kandidatur

Jurca sitzt in Augsburg im Stadtrat, ist Vorsitzender der Augsburger AfD und kandidiert aktuell für den Landtag. Er geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass der Übergriff aus parteipolitischen Motiven erfolgt sei. Er sei gefragt worden, ob er der Kandidat der AfD sei, schildert Jurca den Vorfall. Als er die Frage bejaht habe, habe sein Gegenüber sofort zugeschlagen. Bei der Gruppe habe es sich um "Südländer" gehandelt, so Jurca. Er habe mittlerweile Anzeige bei der Polizei erstattet, die Einsatzzentrale bestätigte BR24 den Eingang der Anzeige, nicht den Vorfall. Dazu wollen sich die Sicherheitsbehörden im Laufe des Tages äußern.