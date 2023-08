In Bayern wurden 2022 die meisten Blitzeinschläge registriert.

Seit 1991 analysiere man die registrierten Blitze und sende umgehend Warnhinweise an alle Gewitteralarm-Kunden, heißt es bei Siemens. Dazu gehören Wetterdienste, Versicherungen, Industrieunternehmen aller Branchen sowie Betreiber von Stromnetzen, (Sport-)Anlagen und Feuerwehren. Auch Dienstleister, die vor Gewitter warnen, wie ein Sirenenhersteller in Köln, nutzten die Daten. Blitze würden jährlich Schäden im dreistelligen Millionenbereich verursachen. "Wir können helfen, festzustellen, ob ein Blitzeinschlag einen Schaden oder Ausfall verursacht hat", sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens (BLIDS).

Gegensätzlich: Kempten und Hof

Kempten im Allgäu wurde von den Blitz-Experten zur Blitzhauptstadt 2022 gekürt. Im Vergleich mit allen 402 Stadt- und Landkreisen der Republik habe sich in Kempten die meiste Energie entladen. 2,4 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer wurden hier verzeichnet, in Garmisch-Partenkirchen waren es 2,0.

Ein gegensätzliches Bild zeigt sich in Oberfranken. In der Stadt Hof hat der Blitz-Informationsdienst eine Blitzdichte von nur 0,07 ermittelt. Das entspricht gerade mal vier Blitzeinschlägen in Hof im gesamten Jahr 2022. Die oberfränkische Stadt gehört damit zu den am wenigsten betroffenen Städten Deutschlands.

Vorteile auch für Endverbraucher

Die Blitzinformation sei die schnellste Wetterinformation, die ein Wetterbeobachter haben könne, sagt der Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens, Stephan Thern. Auch der Endverbraucher könne von diesen Informationen profitieren. Wer etwa durch einen Blitzeinschlag einen Sachschaden habe – zum Beispiel ein kaputtes Fernsehgerät - kann den Schaden seiner Versicherung melden. Diese könne dann gezielt nachprüfen, ob zur angegebenen Zeit ein Gewitter war, das den Schaden verursacht haben könnte, so Thern.

Bayern Spitzenreiter bei Erdblitzen

Dass auch 2022 wieder die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg an der Spitze der Gewittergeschehnisse lagen, sei - laut Thern - der Nähe zur alpinen Vorgebirgslandschaft zuzuschreiben. Der Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens berichtet von knapp 60.000 Einschlägen im Freistaat, das sei ein Viertel aller bundesweit gemessenen Ereignisse. Im Ranking der Landeshauptstädte seien in München die meisten Blitzeinschläge registriert worden.

2022: so wenig Blitzeinschläge wie nie

Im vergangenen Jahr wurden 242.000 Erdblitze in Deutschland registriert, knapp die Hälfte des Vorjahreswertes. "Das Jahr 2022 verzeichnete die niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahre seit Messung", sagt Siemens-Experte Stephan Thern. Im Sommer, vor allem im Juni und August, herrsche teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit sei üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. "Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für Gewitter brauche es aber beides, Feuchtigkeit und heiße Temperaturen", so Thern.

Verbund von 160 Messstationen in Europa

Der Blitz-Informationsdienst von Siemens nutzt rund 160 verbundene Messstationen in Europa und betreut das Messnetz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Dank der präzisen Messtechnik können die Sensoren im Abstand von 350 Kilometern aufgestellt werden, was die Installations-, Betriebs- und Wartungskosten sehr klein hält, heißt es bei Siemens. "Mit der aktuellen Software können wir bis auf 50 Meter genau ermitteln, wo gerade ein Blitz eingeschlagen hat", sagt Stephan Thern, Leiter des Blitzinformationsdienstes von Siemens.

Trend zu Absicherung im Freizeitbereich

In den letzten Jahren gebe es - laut Thern - einen zunehmenden Trend für Gewitterwarnungen im Freizeitbereich. "Die Nachfrage von Anbietern der Freizeitbranche wird immer größer, da das Thema Wetter verstärkt in den Sicherheitskonzepten berücksichtigt wird," erläutert der Leiter von BLIDS. So seien bereits viele Anlagen und Freizeitangebote – vom Golfplatz bis zum Festival – mit Warnsystemen auf Basis der Blitzdaten von Siemens ausgestattet.

Blitzeinschlag und Datenübertragung nahezu zeitgleich

Fortschreitende Digitalisierung und gestiegene Rechen- und Speicherkapazitäten würden eine immer schnellere und präzisere Datenübertragung ermöglichen, heißt es bei Siemens. Diese läge mittlerweile bei weniger als zehn Sekunden nach einem Blitzeinschlag, sodass eine nahezu zeitgleiche Verfolgung von Gewitterereignissen möglich sei. Über cloudbasierte Lösungen stelle der Blitz-Informationsdienst die Daten für Kunden auf deren PCs und Mobilgeräten bereit.