Lok-Brand bei Traunstein: Strecke München-Salzburg betroffen

Nach dem Brand einer Reparaturlok bei Traunstein war es zunächst zu einer Streckensperrung im Zugverkehr auf der Bahnstrecke von München nach Salzburg gekommen. Nun verkehren offenbar wieder Züge im Nahverkehr. Gestern Abend waren in Traunstein hunderte Fahrgäste gestrandet und mussten stundenlang warten. Gegen Mitternacht entspannte sich die Lage wieder.

Im Fernverkehr fahren wieder einzelne Intercity- und RailJet-Züge mit Verspätungen aufgrund der nach wie vor eingeschränkten Streckenkapazität. Das teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. Ferner gibt es laut Bayerischer Regiobahn Probleme mit einem Schienenersatzverkehr. Die Behinderungen werden bis Dienstag andauern, so die Bahn auf ihrer Website.

Wohl kein Ersatzverkehr mit Bussen

Auf BR-Anfrage am Montagmorgen sagte die Sprecherin der Bayerischen Regiobahn, man habe bereits gestern mit vielen Busunternehmen telefoniert. Nach Absagen werde es deswegen auch heute schwierig sein, einen Ersatzverkehr einzurichten. Die Strecke sei eine beliebte Ausflugs- und Urlaubsstrecke, so die Sprecherin. In Bayern seien derzeit Sommerferien an den Schulen, zudem sei Urlaubszeit. Der Abschnitt Traunstein-Übersee liegt auf der Strecke zwischen München und Salzburg und die Sperrung hat somit auch gravierende Auswirkungen auf den Fernverkehr.

Hunderte Fahrgäste warten an Bahnhöfen

Noch am späten Sonntagabend standen wegen des Brands viele Reisende an den Bahnhöfen in Traunstein und Übersee. Nach Angaben der BRB war es nicht möglich, einen Busanbieter für den Schienenersatzverkehr zu gewinnen. Die Malteser verteilten am Abend Wasserflaschen.

Kurz vor Mitternacht habe sich die Lage am Bahnhof in Traunstein deutlich entspannt. Die Menschenansammlung vor dem Bahnhof hatte sich aufgelöst. Fahrgäste, die nach Mitternacht noch in Richtung Salzburg fahren wollten, hatten nach Angaben von Bahn.de noch die Möglichkeit, zwei Regionalzüge zu nutzen.

Reparaturlok in Brand geraten

Per amtlicher Gefahrenmitteilung war die Bevölkerung in Traunstein am Sonntagnachmittag aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund war eine starke Rauchentwicklung in dem Gebiet.

Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf BR Nachfrage erklärte, war eine Reparaturlok in Brand geraten. Drei Mitarbeiter seien auf der Lok gewesen, die zur Kontrolle von Gleisen benutzt wird. Die Mitarbeiter hätten sich in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Das Unglück hat sich im Gemeindeteil Haslach zugetragen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar.