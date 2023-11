Nahost-Ticker: Waffenstillstand im Gazastreifen wird verlängert

05.48 Uhr: Israelisches Militär - Waffenstillstand im Gazastreifen wird verlängert

Das israelische Militär erklärt, dass der Waffenstillstand mit der Hamas "angesichts der Bemühungen der Vermittler, den Prozess der Geiselfreilassung fortzusetzen, und vorbehaltlich der Bedingungen des Abkommens" fortgesetzt werde. Während die israelische Armee keine Angaben über die Dauer machte, erklärte die Hamas, es gebe eine Vereinbarung, "die Waffenruhe um einen siebten Tag zu verlängern". Durch die verlängerte Feuerpause könnten weitere in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer gelangen.

Während der am vergangenen Freitag in Kraft getretenen und zunächst nur bis Donnerstagmorgen verlängerten Feuerpause zwischen der Hamas und Israel wurden bisher insgesamt 70 israelische Frauen und Kinder sowie rund 30 weitere ausländische Geiseln, überwiegend Gastarbeiter aus Thailand, von der Hamas freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel bisher 210 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.

04.26 Uhr: Hamas trifft Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Kämpfe

Der bewaffnete Flügel der Hamas bereitet sich im Gazastreifen auf eine Wiederaufnahme der Kämpfe mit Israel vor. "Die Al-Kassam-Brigaden rufen ihre aktiven Kräfte dazu auf, in den letzten Stunden der Waffenruhe eine hohe Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten", teilt die militante Gruppe mit. Die Kämpfer sollten "in Bereitschaft bleiben, bis eine offizielle Erklärung veröffentlicht wird, die die Verlängerung der Waffenruhe bestätigt". Die vorübergehende Waffenruhe endet am Donnerstag um sieben Uhr (Ortszeit/0800 MEZ).

04.05 Uhr: Roter Halbmond: 21 Lastwagen mit Hilfsgütern erreichen Nord-Gaza

In den Norden des Gazastreifens sind weitere 21 Lastwagen mit Hilfsgütern gelangt. Wie der palästinensische Rote Halbmond über die ehemals als Twitter bekannte Onlineplattform X mitteilte, trafen die Lieferungen am Mittwoch ein. Dem Beitrag der Hilfsgruppe war ein Video beigefügt, das zeigte, wie Paletten mit Versorgungsgütern transportiert und mit einem Gabelstapler Kisten abgeladen wurden. Während der seit dem vergangenen Freitag geltenden Kampfpause hätten 254 Lastwagen Güter ins Küstengebiet gebracht, darunter Nahrungsmittel, Wasservorräte, Babynahrung und Decken, meldete der Rote Halbmond.

02.27 Uhr: Raketenangriff auf Stützpunkt von US-Truppen in Syrien

Auf einen Stützpunkt von US-Truppen im Osten Syriens hat es einen Raketenangriff gegeben. Durch das Geschoss sei niemand verletzt worden, Schäden an der Basis am Euphrat seien auch nicht gemeldet worden, teilte ein US-Militärvertreter mit. Der Angriff vom Mittwochmorgen (Ortszeit) war der erste derartige Vorfall seit dem Inkrafttreten einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas am vergangenen Freitag.

01.51 Uhr: Guterres fordert "echten humanitären Waffenstillstand"

Eine Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg reicht nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres nicht aus. Er fordert einen "echten humanitären Waffenstillstand". Auf der Plattform X (vormals Twitter) schrieb Guterres am Mittwochabend: "Es laufen Verhandlungen über eine Verlängerung der Feuerpause – was wir sehr begrüßen –, aber wir brauchen einen echten humanitären Waffenstillstand."

01.49 Uhr: Senator: Laut Weißem Haus keine Bedingung für Israel-Militärhilfen

Das Weiße Haus will Militärhilfen für Israel nach Angaben demokratischer Senatoren nicht an Bedingungen knüpfen. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan habe diese Woche bei einem Treffen mit Demokraten im Senat erklärt, dass die US-Regierung für die Bereitstellung der Hilfen nicht die Erfüllung bestimmter Auflagen erwarten werde, sagte Senator Chris Van Hollen der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Er hatte an dem Gespräch mit Sullivan teilgenommen. Eine weitere Gewährsperson bestätigte die Darstellung des Senators. Noch vergangene Woche hatte Präsident Joe Biden vor Reportern gesagt, dass es ein "sinnvoller Gedanke" sei, amerikanische Militärhilfen für Israel an Bedingungen zu knüpfen.

01.38 Uhr: China veröffentlicht Positionspapier zum Nahost-Konflikt

China legt ein Positionspapier zum israelisch-palästinensischen Konflikt vor. Der UN-Sicherheitsrat solle seine diplomatische Vermittlung intensivieren, die Zwei-Staaten-Lösung wieder in Gang bringen und so schnell wie möglich eine "autoritativere und effektivere" internationale Friedenskonferenz einberufen, heißt es in dem Papier des chinesischen Außenministeriums. Die Regierung in Peking fordere den Sicherheitsrat zudem auf, dem allgemeinen Aufruf der internationalen Gemeinschaft nach einem umfassenden Waffenstillstand zur Beendigung der Kämpfe nachzukommen.

01.32 Uhr: Israel hat erneut 30 palästinensische Häftlinge freigelassen

Israel hat eine Gruppe von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug für die Freilassung israelischer Geiseln auf freien Fuß gesetzt. Alle 30 Häftlinge seien aus verschiedenen Gefängnissen entlassen worden, teilte die israelische Gefängnisbehörde in der Nacht zum Donnerstag mit. Die islamistische Hamas ließ zuvor am Mittwoch 16 Geiseln aus dem Gazastreifen frei. Es handelte sich wie schon in den Tagen zuvor um zehn Israelis, wie die israelische Armee mitteilte. Darunter sind drei Deutsche, die auch den israelischen Pass haben.

01.16 Uhr: UN-Kommission leitet Untersuchung zur sexuellen Gewalt durch Hamas ein

Die Vereinten Nationen (UN) untersuchen Vorwürfe der sexuellen Gewalt durch die Hamas bei den Angriffen auf Israel am 7. Oktober. Eine UN-Untersuchungskommission, die Kriegsverbrechen auf beiden Seiten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas untersucht, stehe kurz vor der Beweiserhebung, sagt die Vorsitzende der Kommission, Navi Pillay, der Nachrichtenagentur Reuters. Sie beabsichtige, die gesammelten Beweise dem Internationalen Strafgerichtshof vorzulegen und diesen zur Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen aufzufordern. Israel wirft der Kommission jedoch eine antiisraelische Haltung vor und verweigert die Kooperation. Angesichts entkleideter und verstümmelter Opfer hat Israel bereits eine eigene Untersuchung eingeleitet. Die Weigerung Israels zur Kooperation könnte die Kommission vor Herausforderungen stellen, ausreichende Beweise für eine Anklageerhebung zu sammeln.

1.01 Uhr: US-Kriegsschiff fängt aus Jemen gestartete Drohne ab

Ein US-Kriegsschiff hat nach Angaben des US-Militärkommandos Centcom eine aus dem Jemen kommende Drohne abgefangen. Das Schiff fuhr Patrouille im Roten Meer. Gegen 11.00 (Ortszeit in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, 9.00 MEZ) am Mittwoch habe der Zerstörer "USS Carney" eine Drohne aus iranischer Produktion abgeschossen, die aus den von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten im Jemen gestartet worden sei, erklärte Centcom.

00.07 Uhr: Baerbock bestätigt Freilassung von drei deutschen Hamas-Geiseln

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Freilassung von drei deutschen Geiseln bestätigt. "Auch heute konnten 16 Geiseln nach wochenlanger Gefangenschaft endlich zu ihren Familien zurückkehren - unter ihnen erneut 3 Deutsche", schrieb Baerbock am Mittwochabend im Onlinedienst "X", vormals "Twitter". Zuvor hatte das Vermittlerland Katar erklärt, dass insgesamt 16 Geiseln freigelassen worden seien, darunter drei deutsche Doppelstaatler.