Die CSU nach der Landtagswahl: "Genau und ehrlich analysieren"

Klarer Sieger mit 37 Prozent der Stimmen, aber ein erneut historisch schlechtes Abschneiden: In der CSU beginnt die Analyse der Landtagswahl. Kritik gibt es am Umgang mit den Freien Wählern – und am Verhalten gegenüber den Grünen.