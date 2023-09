"Immer diese Bayern" – BR24-Podcast über bayerische Extrawürste

Bayern polarisiert. Schon immer. Weil dieses Bundesland oft eine Extrawurst braucht. Um diese Extrawürste geht’s im neuen BR24-Podcast "Immer diese Bayern". In sieben Folgen beleuchten Lisa Weiß und Maximilian Heim die speziellen Wege der bayerischen Politik und die besondere Rolle des Freistaats in Deutschland. Wann und warum ist Bayern anders abgebogen als andere Bundesländer – und welche Folgen hat das bis heute, mit Blick auf die Landtagswahl und darüber hinaus?

Schulen, Energiepolitik, die CSU – und mehr

Zum Beispiel in den Schulen. Hier setzt Bayern konsequenter als andere auf das dreigliedrige Schulsystem, Leistungsdruck inklusive. Bayerische Extrawege gibt es auch in der Energiepolitik, beim Umgang mit Migranten, beim Verhältnis zu den Kirchen. Oder bei der Verbindung von Hightech und Brauchtum, bekannt unter dem Slogan "Laptop und Lederhose". Und dann ist da ja noch die CSU – eine bayerische Regionalpartei mit bundesweiter Bedeutung, die viele entweder nervt oder begeistert.

"Immer diese Bayern" ist aber kein historisches Seminar. In jeder Episode geht es um einen Menschen, der von einer bayerischen Extrawurst persönlich betroffen ist. Der aufmüpfige Schüler, der am strengen bayerischen Schulsystem fast verzweifelt wäre – und inzwischen als Lehrer arbeitet. Der Energie-Professor, den seine Kritik am bayerischen Kampf gegen die Windräder in Schwierigkeiten gebracht hat. Der Start-up-Gründer, der einen Satelliten ins All bringen will. Der ehemalige CSU-Chef, der sein Leben der Partei gewidmet hat – und doch brutal von ihr abserviert wurde. Und noch einige mehr.

"Immer diese Bayern" – der neue BR24-Podcast

Ein Podcast für Bayern und Nicht-Bayern, für Fans dieses Bundeslands und für Kopfschüttler: Alle Episoden von "Immer diese Bayern" gibt’s hier in der ARD Audiothek – und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer lieber Radio hört: Ab dem 10. September immer sonntags – um 10.05 Uhr und 13.05 Uhr bei BR24.