Ronny Raith (CSU) ist neuer Regener Landrat

Ronny Raith von der CSU ist der neue Landrat im Landkreis Regen. Das teilte am Montag der Landkreis auf seiner Homepage mit. Damit haben sich knapp 59,8 Prozent der Wähler für ihn entschieden.

Auf Platz zwei landete Johann Müller von der AfD mit rund 22,8 Prozent. Die Entertainerin Gloria Gray (FDP) aus Zwiesel erhielt 11,2 Prozent, Markus Koller von den Grünen 5,1 Prozent.

Ronny Raith folgt auf Rita Röhrl

Ronny Raith - Rechtsanwalt, CSU-Kreisrat und stellvertretender Landrat - wird Nachfolger der SPD-Landrätin Rita Röhrl, die in den Ruhestand wechselt. Röhrl wird am 9. Oktober 70 Jahre alt. Mit Ronny Raith hat die CSU nach Jahren den Landratsposten im Landkreis Regen zurückerobert.

Nach dem Tod des CSU-Landrats Heinz Wölfl im Jahr 2011 folgte Michael Adam von der SPD und nach Adam 2017 mit Rita Röhrl wieder eine SPD-Politikerin.

Michael Adam, der sich 2017 zunächst aus der Politik zurückgezogen hatte, wurde am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Bodenmais gewählt und ist also zumindest in die Kommunalpolitik zurückgekehrt.