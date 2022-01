Corona-Ticker Mittelfranken: Zwei Städte mit Inzidenz über 400

10.25 Uhr: Testpflicht in Kitas: wenig Probleme in Auhausen

Seit heute gilt die Testpflicht auch für kleine Kinder in Kitas und Krippen. In der evangelischen Kindertagesstätte in Auhausen (lkr. Donau-Ries), der nördlichsten Gemeinde Schwabens, die an Mittelfranken angrenzt, gibt es mit der Testpflicht in Kindertagesstätten keine Probleme. Alle Eltern hätten ihren Nachweis mitgebracht, sagte Einrichtungsleiter Markus Popp dem Bayerischen Rundfunk. Nur in einem Fall war die Information nicht verstanden worden.

Vom BR befragte Eltern begrüßten die Testpflicht. "Ich finde es gut, weil es mehr Sicherheit bringt", sagten mehrere. Der Testaufwand zu Hause sei machbar. Trotzdem hoffen Eltern und Kita-Leitung auf die Pooltests. "Bis jetzt läuft es auf Vertrauen, wenn wir dann in der Einrichtung Pooltests durchführen können, gibt es noch mehr Sicherheit", so Popp. Die Pooltests sind PCR-Tests und somit aussagekräftiger als die derzeit verwendeten Schnelltests. Der Testaufwand ersetze dann den Papierkram. Derzeit muss die Einrichtungsleitung sowohl die Nachweise entgegennehmen als auch Berechtigungsscheine für Tests ausgeben, die die Eltern in Apotheken einlösen.