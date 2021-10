Corona-Ticker Mittelfranken: Sieben Städte und Kreise über 100

06.40 Uhr: Trotz Kirchweih-Absage: Freier Nachmittag für Mitarbeiter der Stadt Fürth

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Fürth dürfen sich heute über ihren traditionellen freien Nachmittag zur Kirchweih freuen. Und das, obwohl die Kirchweih in diesem Jahr wieder Corona-bedingt gar nicht stattfindet.

Ab 12.00 Uhr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung arbeitsfrei. Damit wolle sich die Stadt Fürth für das Engagement der Beschäftigten während der Corona-Pandemie bedanken, so eine Sprecherin der Stadt Fürth. Die Belastungen durch die Corona-bedingten Einschränkungen seien in vielen Bereichen nach wie vor sehr hoch. Deshalb habe die Stadtspitze entschieden, an der Tradition des Kirchweih-Nachmittags festzuhalten, der schon immer arbeitsfrei gewesen sei.

Eigentlich war geplant gewesen, dass die Michaelis-Kirchweih in diesem Jahr sogar verlängert werden sollte. Sie gilt als die Königin der fränkischen Kirchweihen und zieht sonst immer im Schnitt rund eineinhalb Millionen Gäste an. Höhepunkt des Festes ist normalerweise der Erntedankzug durch die Fürther Innenstadt. Wegen der kaum durchführbaren Schutz- und Hygieneanforderungen hatten sich die Kirchweih-Verantwortlichen aber bereits Mitte August dazu entschlossen, die Kirchweih abzusagen. Schon im vergangenen Jahr war die Michaelis-Kirchweih ausgefallen.