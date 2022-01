Corona-Ticker Mittelfranken: Kinderimpfzentrum in Erlangen

10.11 Uhr: Inzidenz in Erlangen sprunghaft angestiegen

In drei Städten und einem Landkreis in Mittelfranken liegt die Sieben-Tage-Inzidenz heute über 200. Wie aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von heute (06.01.22, 3.16 Uhr) hervorgeht, ist die Inzidenz in der Stadt Nürnberg mit 249,8 am höchsten (gestern: 217,2). In der Stadt Erlangen ist die Inzidenz sprunghaft angestiegen, von 157,5 gestern auf heute 203,8. Das RKI hatte in den vergangenen Tagen aber immer wieder darauf hingewiesen, dass die aktuellen Zahlen wegen der Feiertage ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage abgeben könnten, solche Sprünge wie in Erlangen also nicht ungewöhnlich seien. In der Stadt Ansbach liegt die Inzidenz heute bei 227,9 (219,6) und im Landkreis Ansbach bei 202,4 (219,6).

Die weiteren Werte der Städte und Landkreise in Mittelfranken: Landkreis Nürnberger Land 194,6 (05.01.: 174,7), Stadt Fürth 154,4 (155,2), Landkreis Fürth 172,7 (178,6), Landkreis Roth 178,5 (161,2) Stadt Schwabach 185,1 (175,4), Landkreis Erlangen-Höchstadt 157,9 8136,9), Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 163,9 (126,4) und Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 191,3 (173,5).